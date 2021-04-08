Украинская рэперша Alyona Alyona 8 апреля выпустила долгожданный альбом под названием Galas. Туда вошли 15 треков, 11 из которых записаны с артистами из разных уголков мира.

В своих новых треках звезда подняла важные социальные темы экологии, голода, бедности, пандемии, внутренней силы и гармонии, хейта и стереотипов о женской красоте, сообщили в пресс-службе артистки. Что касается последней темы, то интерес к альбому она подогревала провокационными фотопародиями на звезд украинского и американского шоу-бизнесов.

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При создании песен Alyona Alyona сотрудничала с такими звездами:

канадским хип-хоп артистом Dax;

мексиканской певицей Yoss Bones;

австралийской звездой Sexton;

исполнителем из Аргентины ECKO;

инди-звездой из Израиля Noga Erez;

украинским певцом MONATIK;

с популярным немецким рэпером Olexesh и другими.

Я очень рада, что познакомилась с таким количеством крутых музыкантов и вместе нам удалось создать столько композиций. Надеюсь, украинцам они помогут расширить свое сознание, открыть что-то новое, а для других стран – открыть Украину,

– рассказала автор нового альбома Alyona Alyona.

Она добавила, что все куплеты к песням она писала на украинском языке, поскольку хотела, чтобы весь мир знал об украинском рэпе и знал, что он крутой и качает.

"Синдром эмигранта"

Кроме альбома Galas, рэперша 8 апреля презентовала еще один видеоклип на песню "Читаю рэп", который тоже вошел в пластинку. Его Alyona Alyona посвятила всем украинским эмигрантам, которые по разным причинам уехали из Украины, но любят ее всем сердцем. Это она называет "синдромом эмигранта".

"Как им было в начале, что они чувствовали, как принимали неродной менталитет? Как вести себя талантливым украинцам сейчас, когда здесь они обили все пороги, но так и не нашли отклика своих талантов?.. Этим треком я хочу раскрыть первые переживания и первые воспоминания человека, который любит свою страну до слез, но так часто не бывает дома", – рассказала Alyona Alyona в описании к своему новому видео в инстаграме.

Alyona Alyona – Читаю рэп: смотреть видео онлайн