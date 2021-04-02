"Не дай Бог, мы останемся вдвоем": Арсен Мирзоян показал страсть в новом клипе "Подружка"
Украинский исполнитель Арсен Мирзоян поразил новой музыкальной премьерой 2 апреля – он выпустил клип и песню "Подружка". В нем он показал отношения между друзьями, которые часто перерастают в интим, но не в совместную жизнь.
Источник:ютуб Арсена Мирзояна
Таким образом Мирзоян решил поразмышлять – а может ли быть между мужчиной и женщиной настоящая дружба? А если и так, то где граница между дружбой и взаимными чувствами?
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"Вы не любите друг друга и о совместной жизни – ни разговоров, ни мыслей. При этом вам хорошо вместе в одной компании, вы разбираетесь и так же ищете свою половинку, как и "подружка". Секс по дружбе? Оставаясь один на один с ней, оба осознаете: "А почему бы и нет?". Но главное – доверяете друг другу, между вами отсутствует ревность как маркер собственничества. И еще, она объективно на твоей стороне, потому что действительно друг", – поделился Арсен Мирзоян.
Арсен Мирзоян – Подружка: смотреть видео онлайн
Режиссером страстного клипа "Подружка" стал Виктор Скуратовский. Он придумал, что артист должен в прямом смысле окунуться в омут своих чувств, нырнув в бассейн с "подругой". Также в клипе можно увидеть немало черно-белых кадров.
Новая песня "Подружка" войдет в новый студийный альбом исполнителя, который он уже готовит к релизу в честь 10 годовщины своего творчества.
Арсен Мирзоян – "Подружка": текст песни
Скільки я вже не встиг
Взяв просто і впустив
Себе шукав і загруз в болоті
Ніби лишив на потім
Рибки очей твоїх
Як же ж забути їх
Зваблива посмішка
В статусі подружка
Припев:
Нащо стосункам сенс
Мова якщо йде лише про секс
І жартували: що не дай Бог
Ми лишимось удвох
Час заховав на жаль
Спогади за вуаль
Але я пам’ятаю досі
Кожну з тобою осінь
Скільки я вже не встиг
Взяв просто і впустив
Себе шукав і загруз в болоті
Ніби лишив на потім
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