Успешная украинская певица Злата Огневич выпустила новую лирическую песню"Я твоя єдина". Артистка заявила, что этот хит станет саундтреком ее предстоящей свадьбы. Правда, жениха она пока не нашла.

Премьера песни "Я твоя єдина" состоялась 9 апреля на всех площадках. Автор искренне надеется, что сингл станет манифестом всех свадеб и будет сопровождать красивые истории любви.

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Злата Огневич не стала скрывать, что и сама мечтает провести самый романтичный и важный день в своей жизни под эту композицию. Так, песня "Я твоя єдина" посвящена будущему мужу звезды, которого она пока не нашла.

Уже хорошей традицией для меня стало то, что истории в песнях, которые я пою, воплощаются в реальность. Именно поэтому я написала новый сингл, которым призываю своего будущего жениха и свою ожидаемую свадьбу,

– сообщила артистка.

На обложке нового сингла "Я твоя єдина" певица предстала в романтичной плиссированной платье лавандового цвета с длинным шлейфом. Пикантности нежному наряду придало экстремально глубокое декольте.

Злата Огневич соединила платье с длинными кожаными рукавицами ярко-желтого цвета, а волосы уложила в легкие локоны. Стилисты позаботились о безупречном виде звезды и сделали насыщенный макияж с акцентом на красных губах.

Злата Огневич – Я твоя єдина: слушайте песню онлайн

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