Итоги недели: что стоит знать о Евровидении в Роттердаме, финале Холостяка и Мисс Вселенной

Насыщенная и яркая прошедшая неделя запомнилась множеством событий: в Нидерландах провели конкурс Евровидение после двух лет перерыва; герой украинского "Холостяка" выбрал леди своего сердца, а в США состоялся грандиозный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Обо всех подробностях самых интересных событий читайте далее.

Мисс Вселенная-2020

Несмотря на то, что конкурс "Мисс Вселенная" в прошлом году не проводили, церемонию награждения и все этапы шоу были проведены уже в 2021 году – 16 мая. Представительницей от Украины стала "Мисс Украина" Елизавета Ястремская. Девушка завоевала титул путем онлайн-голосования и с гордостью поехала представлять страну на конкурс в США, штат Флорида. Именно в солнечном Майами она 2 недели готовилась к главному событию, но, к сожалению, не смогла войти в списки ни 21-й, на 10-ти лучших девушек конкурса.

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Она признавалась, что была разочарована выбором жюри, поскольку готовилась к событию полгода, а ее национальный костюм к конкурсу фанаты и эксперты считали одним из лучших.

"Когда на сцене не назвали мое имя, мне стало плохо, резко потемнело в глазах. Мне показалось, что я сейчас упаду и потеряю сознание. Я полчаса не могла прийти в себя. Мне казалось, что мне это снится. Не могла в это поверить, ведь я полгода готовилась. Ноги просто стерты в кровь. Я не понимала, как можно потратить столько сил и не получить то, что я хотела", – эмоционально делилась Елизавета Ястремская.

Победу на "Мисс Вселенная" между тем получила конкурсантка из Мексики Андреа Мези. Девушка работает программисткой и выступает против гендерного насилия. На показе вечерних платьев она продемонстрировала яркий красный образ, который окончательно покорил судей. Больше о победительнице – читайте на Showbiz 24.

После двух лет перерыва вся Европа затаила дыхание в течение всей предыдущей недели. Пандемия коронавируса "отменила" конкурс в прошлом году, как и немало других событий, поэтому грандиозного мероприятия в Роттердаме, Нидерланды, ждали миллионы людей по всему миру. И событие все же состоялось: 18 и 20 мая – первые два полуфинала, а 22 – финал.

Интересно Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2021

На конкурсе в этом году Украину представляла этно-фолк группа Go_A с песней SHUM. Изначально песня имела несколько иной вариант записи, и для конкурса ее изменили, но от этого хит стал не менее крутым и зажигательным. Его уже успели окрестить как "лучший рейв Европы" на конкурсе.

Сначала букмекеры прогнозировали Украине 18 место на конкурсе. Однако, после первой репетиции Go_A соскочили на 8 строчку рейтинга. Уже после первого полуфинала их позиция переместилась на 4 место, и в некоторые дни менялась на 5. В финале Евровидения-2021 стало известно, что Go_A заняли 5 место на конкурсе – общий балл выступления составил 364: 97 баллов от жюри и 267 от зрителей! Учитывая голосование фанатов, Украина получила заслуженное второе место в зрительском голосовании.

Евровидение-2021 финал – Go_A – SHUM: смотреть видео онлайн

Стоит знать Результаты голосования Евровидение-2021

Победителем конкурса Евровидение-2021 прогнозируемо стали представители Италии – группа Måneskin с песней Zitti e buoni. Они получили 524 балла.

Второе место тоже прогнозируемо заняла Франция с Барбарой Прави;

тоже прогнозируемо заняла Франция с Барбарой Прави; Третье место – Швейцария, певец Gjon's Tears;

– Швейцария, певец Gjon's Tears; А четвертое – Исландия, группа Daði & Gagnamagnið.

Måneskin – Zitti e buoni: смотреть видео победителя Евровидения онлайн

Финал "Холостяка" 11 сезон

Романтическое реалити-шоу "Холостяк" 11 сезон подошло к своему завершению накануне финала Евровидения – 21 мая. Главным героем проекта стал бизнесмен Михаил Заливако, который оставил в финале шоу трех девушек – Розали Номбре, Юлю "Зайку" Бельченко и Анну Богдан. Поскольку Юля неожиданно вернулась в шоу в предпоследнем выпуске, то Михаил вынужден был попрощаться с Розали, так как все же испытывал наибольшую симпатию к Юле и Анне.

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Свои финальные свидания Михаил и девушки провели в Дубае, где побывали на экстримальных развлечениях в сочетании с романтическими уединениями. До конца трудно было сказать, кого выберет "Холостяк", но все же наибольшую влюбленность мужчина испытывал к Анне Богдан – бывшей жене экс-главы Офиса Президента, Андрея Богдана. Пока неизвестно, осталась ли пара вместе после проекта, об этом станет известно только на следующей неделе на пост-шоу "Как выйти замуж".

К слову Сердце лопнуло, – Юля "Зайка" отреагировала на финальный выбор "Холостяка"

Ариана Гранде вышла замуж

Не менее интересное и романтическое событие случилось в начале прошлой недели. Поп-звезда Ариана Гранде тайно вышла замуж за своего возлюбленного – агента по элитной недвижимости Далтона Гомеса. Событие произошло в доме супругов в Монтесито, в штате Калифорния. На свадьбе было всего 20 гостей, а маленькая и интимная свадьба была наполнена счастьем и любовью. Никто из звезд еще не комментировал брак, потому никаких фото пара не публиковала.

Стоит отметить, что о помолвке с возлюбленным Ариана объявила в конце декабря 2020 года. Ранее она была помолвлена с Питом Дэвидсоном, но внезапно разорвала отношения. Также ранее она встречалась с Маком Миллером, который в 2018 году умер от передозировки наркотиками.

Наоми Кэмпбелл стала мамой

50-летняя топ-модель Наоми Кэмпбелл стала мамой! Неожиданной вестью женщина поделилась 18 мая, опубликовав фото ножек малыша, которые держала в руках. Вероятно, супермодель стала мамой благодаря услугам суррогатного материнства, так как в апреле этого года она презентовала новую коллекцию Michael Kors, где никто не замечал изменения в фигуре. Впоследствии стало известно, что женщина мечтала стать матерью 10 лет и была убеждена, что благодаря науке она сможет сделать это в любой момент.

Мама Наоми Кэмпбелл уже успела рассекретить пол ребенка – Валери Моррис стала бабушкой внучки.

Принцесса Беатрис – беременна

На Наоми Кэмпбелл счастливые известия о материнстве не закончились! Внучка Елизаветы II, принцесса Беатрис, объявила, что осенью родит своего первенца. Женщина ожидает появления ребенка от своего мужа Эдоардо Мапелли Моцци, за которого вышла замуж в 2020 году на частной службе.

На новость уже успела радостно отреагировать сама королева Елизавета II, а также родная сестра Беатрис – принцесса Евгения, которая в феврале этого года тоже стала мамой сына Августа. В отличие от Евгении и кузена принца Гарри, малыш принцессы Беатрис будет иметь титул – все из-за аристократического происхождения отца. Эдоардо Мапелли Моцци является итальянским графом, поэтому его потомок будет иметь титул не британской королевской семьи, а граф или нобили донна, что в переводе с итальянского – "благородная женщина".