Затаив дыхание, поклонники индустрии моды и красоты наблюдали за долгожданным конкурсом, который в 2020 году не проводили из-за пандемии коронавируса.

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Победительница "Мисс Вселенная" в 2020 году

Среди финалисток, которые выходили на сцену конкурса в Майами, победу удалось одержать мексиканке Андреа Мезе.

Она стала третьей представительницей своей страны, которая победила на "Мисс Вселенная" за всю историю конкурса. Ранее Мексика занимала первое место в 1991 и 2010 годах.

В пятерку лидеров также вошли представительницы таких стран: