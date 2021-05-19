Принцесса Беатрис беременна
Радостной вестью поделились представители королевской семьи в инстаграме. Поскольку у принцессы Беатрис, в отличие от ее сестры Евгении, нет собственной инстаграм-страницы, то все поздравления присылают ей в профиле Елизаветы II.
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Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелло Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости,
– говорится в сообщении.
На символическом фото можно увидеть саму принцессу Беатрис и ее мужа в день свадьбы, 17 июля 2020 года.
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци поженились / Фото из инстаграма королевской семьи
Стоит добавить, что по состоянию на 2021 год принцесса Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия. У нее всегда была тесная связь со своей бабушкой Елизаветой II и покойным дедушкой принцем Филиппом. В день своей свадьбы она даже надела платье своей бабушки.
Елизавета II и принц Филипп на свадьбе принцессы Беатрис / Фото из инстаграма королевской семьи
Кто из королевской семьи имел или будет иметь пополнение
- Родная сестра принцессы Беатрис – принцесса Евгения впервые стала мамой в начале февраля. Женщина родила сына Августа от мужа Джека Бруксбенка, за которого вышла замуж 2 года назад.
- В марте 2021 пополнения в семье произошло в Зары и Майка Тиндолл. Женщина является внучкой Елизаветы II. У них родился мальчик. У пары уже есть двое детей – дочери Мия и Лена. В 2014 году она пережила два выкидыша.
- Появления второго ребенка сейчас ожидает принц Гарри (кузен Беатрис и Евгении) и Меган Маркл. В начале лета 2021 года у них должна родиться девочка. Букмекеры предполагают, что ее назвут Филиппа – в честь покойного принца Филиппа, дедушки принца Гарри. У них уже есть 2-летний сын Арчи.