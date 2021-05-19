Принцесса Беатрис беременна

Радостной вестью поделились представители королевской семьи в инстаграме. Поскольку у принцессы Беатрис, в отличие от ее сестры Евгении, нет собственной инстаграм-страницы, то все поздравления присылают ей в профиле Елизаветы II.

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Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелло Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости,

– говорится в сообщении.

На символическом фото можно увидеть саму принцессу Беатрис и ее мужа в день свадьбы, 17 июля 2020 года.



Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелло Моцци поженились / Фото из инстаграма королевской семьи

Стоит добавить, что по состоянию на 2021 год принцесса Беатрис занимает девятое место в линии престолонаследия. У нее всегда была тесная связь со своей бабушкой Елизаветой II и покойным дедушкой принцем Филиппом. В день своей свадьбы она даже надела платье своей бабушки.



Елизавета II и принц Филипп на свадьбе принцессы Беатрис / Фото из инстаграма королевской семьи

Кто из королевской семьи имел или будет иметь пополнение