В мировом шоу-бизнесе еще на одну звездную семью стало больше. Ариана Гранде и ее избранник тайно поженились, держа это событие подальше от посторонних глаз.
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Ариана Гранде вышла замуж
Представитель певицы рассказал, что церемония состоялась в доме супругов в Монтесито, штат Калифорния. Влюбленные любят то место и проводят там много времени. Именно поэтому пара решила устроить душевное празднование именно в том доме.
Они поженились. Это была крошечная и интимная свадьба. Среди гостей было 20 человек. Комната, где проходила долгожданная церемония, была наполнена счастьем и любовью,
– рассказал представитель Арианы Гранде.
На данный момент новоиспеченные супруги не публикуют фотографии со свадьбы. Сама певица еще никак не прокомментировала свой брак.
Помолвка Арианы Гранде и Далтона Гомеса
- О помолвке с 25-летним агентом по элитной недвижимости Ариана объявила в конце декабря 2020 года.
- Звезда показала дорогостоящее кольцо, сфотографировавшись в автомобиле. Гомес вручил любимой кольцо с бриллиантами и жемчужиной, которое оценивают в 350 тысяч долларов, что составляет почти 10 миллионов гривен.
- Гранде не рассекретила, где и как избранник сделал ей предложение, однако поделилась трогательными фотографиями с помолвки.