В мировом шоу-бизнесе еще на одну звездную семью стало больше. Ариана Гранде и ее избранник тайно поженились, держа это событие подальше от посторонних глаз.

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Ариана Гранде вышла замуж

Представитель певицы рассказал, что церемония состоялась в доме супругов в Монтесито, штат Калифорния. Влюбленные любят то место и проводят там много времени. Именно поэтому пара решила устроить душевное празднование именно в том доме.

Они поженились. Это была крошечная и интимная свадьба. Среди гостей было 20 человек. Комната, где проходила долгожданная церемония, была наполнена счастьем и любовью,

– рассказал представитель Арианы Гранде.

На данный момент новоиспеченные супруги не публикуют фотографии со свадьбы. Сама певица еще никак не прокомментировала свой брак.