Хоть конкурс Евровидение-2021 еще не начался, однако это не мешает букмекерам ставить ставки и прогнозировать, кто победит и получит главный кубок шоу. В этом году в букмекерской таблице лидерскую позицию занимает Литва.

Несмотря на карантинные условия и пандемию коронавируса, международный песенный конкурс Евровидение-2021 проведут в Нидерландах, в городе Роттердам. Первый полуфинал пройдет 18 мая, второй полуфинал – 20 мая, а финал шоу, в котором огласят победителя, состоится 22 мая.

К слову Войдут в пятерку: Владимир Бебешко оценил шансы группы Go_A на Евровидении-2021

Прогнозы букмекеров, кто имеет шанс победить на Евровидении-2021

Недавно объявили, что этнофолк-группа Go_A, которая будет представлять Украину на Евровидении-2021, поедет на конкурс с песней "Шум". Однако, букмекеры не очень склоняются к мысли, что победят украинцы, и держат наших исполнителей на 26-й позиции в таблице.



Прогнозы букмекеров относительно победителя Евровидения-2021

Первое место в прогнозе букмекеров занимает группа из Литвы, на втором и третьем местах расположились исполнители из Исландии и Болгарии. В пятерку лучших также вошли представители Франции и России. Хотя, украинская группа и расположилась только на 26-м месте, ее популярность с каждой неделей все увеличивается и увеличивается. Наименьший процент победы прогнозируют группе из Албании, которая находится в конце списка – на 41 месте.

Что известно о представителях Литвы на Евровидении-2021

Группа The Roop была создана в ноябре 2014 года в Вильнюсе. В ее состав входят Вайдотас Валиукевичус, Робертас Баранаускас, Мантас Банишаускас. Литовцы уже предпринимали попытку завоевать кубок Евровидения в 2018 году, но тогда они заняли третье место в национальном отборе.