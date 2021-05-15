Лиза Ястремская – одна из тех счастливиц-девушек, которой удалось попасть на яркую сцену такого грандиозного события, как "Мисс Вселенная-2020". Известно, что конкурс красоты должны были провести еще в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год.

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Что известно об участнице "Мисс Вселенная-2020" Елизавете Ястремской

Киевлянка Елизавета Ястремская родилась в 1993 году в многодетной семье и имеет сестру и двоих братьев. В 2008 году семью девушки наградили титулом "Семья года" от Печерского района города Киева, так как все дети в их семье имели большие успехи и достижения в учебе и спорте.



Что известно об участнице Елизавете Ястремской / Фото из инстаграма девушки

Сама Лиза очень любит изучать языки и свободно владеет французским, английским, а также осваивает немецкий. Будущая "Мисс Украина-2020" получила высшее образование в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана на специальности "Управление персоналом и маркетинг". Не останавливаясь на достигнутом, Лиза увлеклась визажом и прошла курсы макияжа. Также, она попробовала себя в журналистике, так как закончила школу телеведущих.

Кроме образования в Украине, Ястремская побывала на учебе во Франции. Влюбившись во французскую культуру, красавица защитила научную работу в Малой академии наук по истории французского языка.



"Мисс Украина Вселенная-2020" Елизавета Ястремская / Фото из инстаграма девушки

Еще в детстве Елизавета начала грезить конкурсами красоты и моделингом, а уже в 2016 году дошла до финала конкурса "Мисс Украина Вселенная", однако по личным причинам не смогла дальше принять в нем участие. В 2019 году она снова испытывает себя и идет на тот же конкурс красоты, где получает титул вице-мисс.

В том же году Лиза борется за победу в международном конкурсе The Queen of Eurasia 2019. Относительно "Мисс Украина Вселенная" девушка все же не сдается, поэтому в 2020 году снова пытается завоевать такую желанную корону, и ей это удается.



Биография Елизаветы Ястремской / Фото из инстаграма девушки

Елизавета Ястремская также занимается модельной карьерой и успела сняться в таких глянцах как L'Officiel, "Натали", "Лиза". Войдя в мир моды, модель также захотела оставить в нем свой след, поэтому создала собственный бренд вечерних платьев и стильных купальных костюмов.

Я запустила свою линию одежды под названием Elza. В основе этого названия сошлось все. Elza – европейская вариация моего имени Елизавета. Также, я являюсь большой поклонницей группы "Океан Эльзы". Мой первый показ коллекции вечерних платьев "la femme fatale", что в переводе с французского "роковая женщина", был в Киеве. Второй показ был в Турции. Сейчас планируем новую коллекцию женской одежды и будем запускать производство купальников,

– делилась модель.

Лиза также утверждает, что имеет целью открыть шоурумы в разных уголках мира.

"Мисс Украина-2020" активно ведет и свою инстаграм-страницу. Туда девушка постит разные моменты своей жизни и рассказывает, чем она занимается. В частности можно увидеть, что Елизавета популяризирует среди своей аудитории здоровый образ жизни, занимается йогой и благотворительностью, а также обожает рисовать. 28-летняя девушка пишет мотивирующие сообщения под фото, за что получает кучу приятных комментариев.

Интересно, что путь Лизы к заветному участию в конкурсе "Мисс Вселенная-2020" не был таким простым и легким. Сначала на пути стала угроза коронавирусной инфекции, а впоследствии красавице не сразу дали визу в США, где должно проводиться мероприятие.

Причиной отказа в разрешении на въезд стало стечение обстоятельств – родная сестра Елизаветы вышла замуж за гражданина США и проживает с ним сейчас в Майами, куда как раз и собиралась лететь модель. Однако, благодаря усилиям организаторов конкурса и самой Елизаветы, она все же смогла попасть в США.



Елизавета Ястремская в национальном костюме / Фото из инстаграма девушки

На сцене международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" Елизавета Ястремская появится в двух роскошных образах – в национальном костюме в черно-белых цветах, который имитирует вытынанку, и соблазнительном платье красного цвета с глубоким декольте и разрезом до бедер. Образ "Души-Вытынанки" на шоу выбрали не просто так.

Украинская вытынанка – это генетическая память нашей нации. Название "вытынанка" происходит от слова "вытынать", то есть "вырезать". Издавна этими орнаментальными украшениями из бумаги украшали стены, окна, полки жилищ. Вытынанки из ткани и кожи тоже использовались в украшении одежды. Традиционно в вытынанки закладывали сюжет, который рассказывал, что происходит в семье: какие были праздники, свадьбы, кто родился,

– объясняла Лиза.

Во многих интервью девушка делилась и своими предпочтениями в мужчинах. Прежде всего в представителях противоположного пола Ястремская больше всего ценит ум, чувство юмора, оптимизм и желание вести здоровый и активный образ жизни, который ведет и она.