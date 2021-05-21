Как оказалось, первенец принцессы Беатрис и ее мужа Эдоардо Мапелло-Моцци будет иметь титул, который получит при рождении. В то же время сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи такого титула не имеет, так же как и сын принцессы Евгении и Джека Бруксбенка.

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Почему у ребенка принцессы Беатрис будет титул

Эдоардо Мапелло Моцци, супруг внучки королевы Елизаветы II, является итальянским графом. Когда пара поженилась, принцесса Беатрис стала итальянской графиней. Поэтому и у ребенка супругов будет титул, правда, не британской королевской семьи, а граф или нобили донна, что в переводе с итальянского – "благородная женщина".

Поскольку у мужа принцессы Евгении, Джека Бруксбенка, нет аристократических корней, то он и не может передать сыну какой-то титул.

Арчи и сын принцессы Евгении не имеют королевских титулов: в чем причина