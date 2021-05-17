Наша представительница на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", Елизавета Ястремская, не только очаровала зрителей и жюри своей красотой, но и продемонстрировала всю свою изысканность, грацию и острый ум. Украинка с успехом прошла все испытания и вошла в число 21 лучших конкурсанток.

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Что известно об украинской конкурсантке Елизавете Ястремской

Участница от Украины на конкурсе "Мисс Вселенная-2020" Елизавета Ястремская родом из Киева. Девушка выросла в многодетной дружной семье и имеет двоих братьев и сестру. 28-летняя модель окончила Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана по специальности "Управление персоналом и маркетинг". Своей красотой девушка покорила многие конкурсы красоты.



Елизавета Ястремская в национальном костюме на "Мисс Вселенная-2020" / Фото Getty Images

В 2019 Лиза приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и получила титул вице-мисс, а в 2020 году снова попробовала свои силы и стала победительницей этого шоу и обладательницей звания "Мисс Украина Вселенная". Также она одержала победу на международном конкурсе The Queen of Eurasia-2019.

Ястремская имеет собственный бизнес – запустила свой бренд вечерних платьев и купальников. Красавица активно занимается спортом и много времени уделяет саморазвитию, чтению и познанию себя. Именно эти привычки модель считает беспроигрышными секретами своей красоты.