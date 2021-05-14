Конкурс национальных костюмов состоялся в Майами, США, за 2 дня до главного конкурса. На нем участницы из десятков стран мира продемонстрировали образы, которые показывают культуру каждой страны или символически рассказывают об определенных событиях в них.

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Елизавета Ястремская в национальном костюме

Впервые свой костюм Елизавета Ястремская показала 5 мая, когда отправлялась в США. Тогда же стало известно, что образ для девушки готовили в течение месяца семь мастеров. Фантастическое черно-белое платье с экстремально глубоким декольте, металлической вставкой и крыльями на плечах поразило многих поклонников. Ее наряд дополняла конструкция на голове и маска, которую она несла в руках. В нем Елизавета вышла на сцену 14 мая.



Елизавета Ястремская в национальном костюме представляла Украину / Фото Getty Images



Елизавета Ястремская в национальном костюме представляла Украину / Фото Getty Images

На конкурсе национальных костюмов Елизавета достойно представила наряд, который, похоже, обладал немалым весом. Но многие зрители шоу уже успели в сети подметить, что костюм украинки произвел "вау"-эффект .

Другие участницы конкурса

Что касается других конкурсанток, то многие участницы подняли множество актуальных проблем своими выходами:

Участница из Сингапура Бернадетт Белль вышла в красноречивом костюме, на плаще которого было написано Stop Asian Hate ("Остановите ненависть к азиатам");



Бернадетт Белль на конкурсе национальных костюмов/ Фото Getty Images

Представительница Уругвая Лола де лос Сантос Бикко надела черное платье с юбкой, которая при раскрытии образовывала флаг с цветами радуги в поддержку ЛГБТ-сообществ. На юбке также было написано: "Мы говорим "нет" ненависти, насилию, неприятию, дискриминации".

Участница из Мьянмы Кэнди Тузар также вышла на сцену конкурса с табличкой: "Молимся за Мьянму" (Pray for Myanmar).



Кэнди Тузар на конкурсе национальных костюмов / Фото Getty Images

Посмотрите на другие, не менее впечатляющие костюмы участниц конкурса "Мисс Вселенная-2020", финал которого состоится уже 16 мая.

Конкурс национальных костюмов на "Мисс Вселенная-2020" фото Getty Images