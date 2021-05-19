Известно, что рейтинговая таблица Евровидения-2021 состоит из голосов жюри и аудитории, в пропорции 50:50. Именно от их мнения зависит судьба участников песенного конкурса. Нынешнее голосование в первом полуфинале показало, что в финал вышло 10 стран.

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Евровидение-2021 первый полуфинал: результаты голосования

18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, где свои номера показала первая часть участников. В частности, на сцене выступили 16 конкурсантов и лишь действительно избранные из них попали в финал:

  1. Норвегия: TIX – Fallen Angel
  2. Израиль: Eden Alene – Set Me Free
  3. Россия: Manizha – Russian Woman
  4. Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  5. Мальта: Destiny – Je Me Casse
  6. Литва: The Roop – Discoteque
  7. Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  8. Швеция: Tusse – Voices
  9. Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
  10. Украина: Go_A – SHUM

За заветную путевку в финал пытались бороться такие страны, как Австралия, Словения, Северная Македония, Ирландия, Румыния и Хорватия. Однако, конкурсантам этих государств не хватило зрительской симпатии, чтобы пройти дальше.

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Как происходит голосование на Евровидении

  • Жюри и телезрители Евровидения имеют отдельные наборы баллов. Первыми всегда объявляются голоса жюри каждой страны, вслух объявляется только оценка в 12 баллов, другие оценки просто выносят на табло.
  • После этого объявления баллов жюри, показывают баллы определены голосованием зрителей Евровидения. Сначала объявляют страну, которая получила меньше баллов, и заканчивают страной, которая получила наибольшее количество баллов.
  • Победитель будет выбран по наибольшему количеству баллов по системе 50: 50, то есть будут учитываться самые высокие оценки зрителей, а также членов национальных жюри.
  • Для зрителей голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков. Окно для голосования будет открыто в течение 35 минут. Однако, важно помнить, что за свою страну осуществлять голосование нельзя.