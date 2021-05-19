Известно, что рейтинговая таблица Евровидения-2021 состоит из голосов жюри и аудитории, в пропорции 50:50. Именно от их мнения зависит судьба участников песенного конкурса. Нынешнее голосование в первом полуфинале показало, что в финал вышло 10 стран.
Стоит знать Евровидение-2021: кто прошел в финал
Евровидение-2021 первый полуфинал: результаты голосования
18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, где свои номера показала первая часть участников. В частности, на сцене выступили 16 конкурсантов и лишь действительно избранные из них попали в финал:
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеция: Tusse – Voices
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Украина: Go_A – SHUM
За заветную путевку в финал пытались бороться такие страны, как Австралия, Словения, Северная Македония, Ирландия, Румыния и Хорватия. Однако, конкурсантам этих государств не хватило зрительской симпатии, чтобы пройти дальше.
К слову Евровидение-2021: видео выступлений всех участников первого полуфинала
Как происходит голосование на Евровидении
- Жюри и телезрители Евровидения имеют отдельные наборы баллов. Первыми всегда объявляются голоса жюри каждой страны, вслух объявляется только оценка в 12 баллов, другие оценки просто выносят на табло.
- После этого объявления баллов жюри, показывают баллы определены голосованием зрителей Евровидения. Сначала объявляют страну, которая получила меньше баллов, и заканчивают страной, которая получила наибольшее количество баллов.
- Победитель будет выбран по наибольшему количеству баллов по системе 50: 50, то есть будут учитываться самые высокие оценки зрителей, а также членов национальных жюри.
- Для зрителей голосование проводится с помощью SMS и телефонных звонков. Окно для голосования будет открыто в течение 35 минут. Однако, важно помнить, что за свою страну осуществлять голосование нельзя.