Известно, что рейтинговая таблица Евровидения-2021 состоит из голосов жюри и аудитории, в пропорции 50:50. Именно от их мнения зависит судьба участников песенного конкурса. Нынешнее голосование в первом полуфинале показало, что в финал вышло 10 стран.

Стоит знать Евровидение-2021: кто прошел в финал

Евровидение-2021 первый полуфинал: результаты голосования

18 мая состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, где свои номера показала первая часть участников. В частности, на сцене выступили 16 конкурсантов и лишь действительно избранные из них попали в финал:

Норвегия: TIX – Fallen Angel Израиль: Eden Alene – Set Me Free Россия: Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo Швеция: Tusse – Voices Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place Украина: Go_A – SHUM

За заветную путевку в финал пытались бороться такие страны, как Австралия, Словения, Северная Македония, Ирландия, Румыния и Хорватия. Однако, конкурсантам этих государств не хватило зрительской симпатии, чтобы пройти дальше.

К слову Евровидение-2021: видео выступлений всех участников первого полуфинала

Как происходит голосование на Евровидении