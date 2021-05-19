Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся во вторник, 18 мая в 22:00 в прямом эфире. На роскошную сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов.

Актуально Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях

Евровидение-2021: кто прошел в финал

Норвегия: TIX – Fallen Angel

TIX – Fallen Angel Израиль: Eden Alene – Set Me Free

Eden Alene – Set Me Free Россия: Manizha – Russian Woman

Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse

Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque

The Roop – Discoteque Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Elena Tsagrinou – El Diablo Швеция: Tusse – Voices

Tusse – Voices Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place

Hooverphonic – The Wrong Place Украина: Go_A – SHUM

Интересно! Евровидение-2021: видео выступлений всех участников первого полуфинала

Что известно о финале Евровидения-2021

В финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники стран-основательниц шоу и страны, принимающей конкурс, а именно:

Италия: Måneskin – Zitti e buoni

Måneskin – Zitti e buoni Франция : Barbara Pravi - Voilà

: Barbara Pravi - Voilà Испания : Blas Cantó – Voy a quedarme

: Blas Cantó – Voy a quedarme Германия : Jendrik – I Don’t Feel Hate

: Jendrik – I Don’t Feel Hate Великобритания : James Newman – Embers

James Newman – Embers Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Видео выступлений финалистов Евровидения-2021

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: The Roop – Discoteque

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Manizha – Russian Woman

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Tusse – Voices

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Elena Tsagrinou – El Diablo

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: TIX – Fallen Angel

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Hooverphonic – The Wrong Place

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Eden Alene – Set Me Free

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Efendi – Mata Hari

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Go_A – SHUM

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Destiny – Je Me Casse