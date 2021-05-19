Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся во вторник, 18 мая в 22:00 в прямом эфире. На роскошную сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов.

Актуально Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях

Евровидение-2021: кто прошел в финал

  • Норвегия: TIX – Fallen Angel
  • Израиль: Eden Alene – Set Me Free
  • Россия: Manizha – Russian Woman
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  • Мальта: Destiny – Je Me Casse
  • Литва: The Roop – Discoteque
  • Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  • Швеция: Tusse – Voices
  • Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
  • Украина: Go_A – SHUM

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Что известно о финале Евровидения-2021

В финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники стран-основательниц шоу и страны, принимающей конкурс, а именно:

  • Италия: Måneskin – Zitti e buoni
  • Франция: Barbara Pravi - Voilà
  • Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme
  • Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
  • Великобритания: James Newman – Embers
  • Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Видео выступлений финалистов Евровидения-2021

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: The Roop – Discoteque

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Manizha – Russian Woman

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Tusse – Voices

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Elena Tsagrinou – El Diablo

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: TIX – Fallen Angel

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Hooverphonic – The Wrong Place

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Eden Alene – Set Me Free

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Efendi – Mata Hari

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Go_A – SHUM

Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Destiny – Je Me Casse

 