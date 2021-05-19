Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся во вторник, 18 мая в 22:00 в прямом эфире. На роскошную сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов.
Актуально Что известно об участниках конкурса Евровидение-2021 и их песнях
Евровидение-2021: кто прошел в финал
- Норвегия: TIX – Fallen Angel
- Израиль: Eden Alene – Set Me Free
- Россия: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеция: Tusse – Voices
- Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
- Украина: Go_A – SHUM
Интересно! Евровидение-2021: видео выступлений всех участников первого полуфинала
Что известно о финале Евровидения-2021
В финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники стран-основательниц шоу и страны, принимающей конкурс, а именно:
- Италия: Måneskin – Zitti e buoni
- Франция: Barbara Pravi - Voilà
- Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme
- Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
- Великобритания: James Newman – Embers
- Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
Видео выступлений финалистов Евровидения-2021
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: The Roop – Discoteque
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Manizha – Russian Woman
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Tusse – Voices
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Elena Tsagrinou – El Diablo
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: TIX – Fallen Angel
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Hooverphonic – The Wrong Place
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Eden Alene – Set Me Free
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Efendi – Mata Hari
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Go_A – SHUM
Евровидение-20121 первый полуфинал – смотрите видео: Destiny – Je Me Casse