18 мая супермодель Наоми Кэмпбелл ошеломила новостью о том, что стала мамой впервые. Она не сообщала никаких деталей относительно материнства, однако пол ребенка объявила ее мама в инстаграме.
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Мама Наоми Кэмпбелл отреагировала на появление внучки
Валери Моррис опубликовала на личной странице такое же фото дочери с внучкой, которое ранее супермодель опубликовала у себя. Мама знаменитости сообщила, что у Наоми теперь есть дочь, и трогательно поздравила ее с материнством.
Поздравляю свою дочь Наоми с рождением дочери. Я очень взволнована, поскольку долго ждала, чтобы стать бабушкой,
– написала Валери Моррис под фото.
Наоми Кэмпбелл не удержалась от комментария и ответила: "Мы любим тебя, мама".
Наоми Кэмпбелл стала мамой: что об этом известно
- О беременности знаменитой супермодели не сообщала ни она сама, ни источники из ее окружения. Примечательно, что в апреле этого года знаменитость представила новую коллекцию Michael Kors, где никто не заметил изменения в фигуре.
- СМИ и поклонники подозревают, что Наоми Кэмпбелл обратилась к услугам суррогатной матери. "Я все время думаю о детях, но теперь, когда есть наука, надеюсь, что смогу сделать это, когда захочу", – рассказывала она ранее.
- Звезда призналась, что быть матерью – значит иметь самую большую любовь на свете: "Прекрасное маленькое счастье выбрало меня как свою мать. Это такая огромная честь для меня – принять в свою жизнь эту нежную душу, что не хватает слов, чтобы описать связь, которую я теперь делю с тобой, мой ангел".