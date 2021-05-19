18 мая супермодель Наоми Кэмпбелл ошеломила новостью о том, что стала мамой впервые. Она не сообщала никаких деталей относительно материнства, однако пол ребенка объявила ее мама в инстаграме.

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Мама Наоми Кэмпбелл отреагировала на появление внучки

Валери Моррис опубликовала на личной странице такое же фото дочери с внучкой, которое ранее супермодель опубликовала у себя. Мама знаменитости сообщила, что у Наоми теперь есть дочь, и трогательно поздравила ее с материнством.

Поздравляю свою дочь Наоми с рождением дочери. Я очень взволнована, поскольку долго ждала, чтобы стать бабушкой,

– написала Валери Моррис под фото.

Наоми Кэмпбелл не удержалась от комментария и ответила: "Мы любим тебя, мама".

Наоми Кэмпбелл стала мамой: что об этом известно