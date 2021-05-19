В интервью Елизавета Ястремская поделилась, что для участия в конкурсе полностью изменила свою жизнь и усердно работала над собой. Поэтому, когда ее имя не назвали в списке 21 лучшей конкурсантки "Мисс Вселенная", ей стало плохо. Она до конца была убеждена в хорошем исходе.

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"Когда на сцене не назвали мое имя, мне стало плохо, резко потемнело в глазах. Мне показалось, что я сейчас упаду и потеряю сознание. Я пол часа не могла прийти в себя. Мне казалось, что мне это снится. Не могла в это поверить, ведь я пол года готовилась. Ноги просто стерты в кровь. Я не понимала, как можно потратить столько сил и не получить то, что я хотела", – эмоционально поделилась Елизавета Ястремская.

Она добавила, что имела бешеную поддержку фанатов и иностранцев, особенно с Филиппин. Также она хорошо сдала интервью, во время которого разговаривала на английском языке, а не на родном, чтобы произвести лучшее впечатление на жюри. "Мисс Украина" была уверена, что интервью – это 70% успеха. Но чуда не случилось.

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Что думает Ястремская о владелице "Мисс Вселенная"

Несмотря на то, что на конкурсе все сдружились, Елизавета не общалась с мексиканкой Андреа Мезе, которая одержала победу.

Скажу честно, у членов жюри на конкурсе есть страны, которые им нравятся. А девочка из Мексики красивая, больше сказать ничего не могу. Все участницы были достойными... Мне иногда кажется, что это зависит не от мисс, а от страны, которую представляют. Я могу ошибаться, конечно, но все может быть,

– сказала Ястремская.