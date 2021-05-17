Стоит отметить, что ранее мексиканки получали награду в 1991 и 2010 годах. Когда Андреа Мези одержала победу, в своей финальной речи она отметила изменение стандартов красоты в мире. Но вместе с этим, по ее мнению, изменились и стереотипы.

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Красота – это не просто то, как мы выглядим. Для меня красота – это то, что излучает наш дух и наши сердца. Никогда не позволяйте кому-то говорить вам, что вы не ценные,

– отметила "Мисс Вселенная-2020".

Биография "Мисс Вселенная-2020" Андреа Мези

26-летняя мексиканская красавица родилась в городе Чиуауа в семье, которая имеет китайско-мексиканские корни. Кроме нее, родители родили еще двух моложе Андреа дочерей. После обучения в школе Мези поступила в Автономный университет Чиуауа, где изучала программную инженерию. В 2017 году она окончила заведение и начала работать по специальности. Кроме основной работы, она работала моделью.

Уже несколько лет Андреа Мези является активисткой и работает с Государственным институтом женщин, которые борются за права женщин и прекращения гендерного насилия. В свободное время Мези увлекается техникой визажа, является большой поклонницей экстремальных видов спорта. Андреа также является официальным послом туристического бренда города Чиуауа.

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Конкурсы красоты

На счету победительницы "Мисс Вселенная-2020" – 4 конкурса красоты:

"Мисс Мексика-2017";

"Мисс мира-2017";

"Мисс Мексика-Вселенная 2020";

"Мисс Вселенная-2020".

Участие в "соревнованиях" девушка начала в 2016 году и с тех пор постоянно завоевывала один титул за другим. В своем первом конкурсе она получила звание "Мисс Чиуауа-2016", а в 2020 году вновь стала "Мисс Чиуауа".

Фотографии Андреа Мези в инстаграме