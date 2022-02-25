Оборонятимуть Україну: які знаменитості міняють інструменти на зброю

Українські знаменитості не лише звертаються до народу з підтримкою, але й допомагають ділом. Олександр Положинський, Тарас Тополя та інші зірки вступили до лав тероборони.

Вночі 24 лютого російська армія вторглась на територію України. Та українські бійці відбивають наступ ворога, а на допомогу йдуть і знаменитості. Кілька зірок вступили до лав територіальної оборони.

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Андрій Хливнюк з "Бумбоксу"

Співак повідомив в інстаграм-сторіз, що отримав зброю.



Хливнюку видали зброю / Фото з інстаграм-сторіз



Хливнюку видали зброю / Фото з інстаграм-сторіз

Олег Сенцов

Режисер Олег Сенцов закликав українців робити все для того, щоб чинити опір агресору. Він опублікував фото у формі.

Мало пишу, бо багато справ. Ворог хоче знищити Україну та її народ. Всі до зброї! Йдіть до військоматів, вступайте в лави ЗСУ, записуйтесь в самооборону, здавайте кров, допомагайте фронту, чиніть опір в тилу агресора. Смерть окупантам! Слава Україні,

– написав



Олег Сенцов / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

Тарас Тополя та "Антитіла"

Музиканти колективу доєдналися до Територіальної оборони ЗС України. 25 лютого вони випустили новий альбом та остаточно замінили інструменти на зброю.

Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ. А вам, наші дорогі прихильники, жінки, що чекають своїх чоловіків і наші діти, наше майбутнє покоління – слухайте, завантажуйте. Передавайте далі і гуртуйтесь. В єдності сила і перемога,

– поділились артисти.

Олександр Положинський

Сашко Положинський ще 15 лютого підписав контракт зі Збройними силами України. Він проходитиме службу в резерві.



Сашко Положинський / Фото з інстаграму Положинського

Фагот з ТНМК

Олег Михайлюта розповів "Фактам", що так само має намір обороняти Київ.

"Я знав, що з Україною все буде гаразд, але й розумів, що таке можливо. Не хочеться вірити, що це сталося. Вірю, що все буде добре. Цікаво лише зрозуміти, якою ціною. Те, що я вірю в кожного українця та в кожну людину, яка живе з українською ідеєю – 100%,

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