У свої 33 роки Коля Сєрга не одружений і не зізнається, чи має дівчину. Однак після нашої перемоги мріє про три речі – напитися, адже в армії сухий закон, зайнятися коханням і стати батьком.

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Коля Сєрга про майбутніх дітей

Буквально на другий день після того, як прийшов у ЗСУ, я жартома казав, що прокляну кожен презерватив, яким користувався,

– з гумором заявив Коля Сєрга.

Він зізнався, що за свої 33 роки встиг побувати у найкрасивіших куточках планети та вирости духовно, але досі немає кому передати цей досвід.

"Коли я прийшов сюди, зрозумів – у мене в житті стільки всього було, я стільки всього побачив. У мене було все – я побачив світ, я дуже глибоко подорожував у духовний світ, навчався, стільки граней побачив цього світу, а дітей у мене немає. Мені ніби нікому це передати", – зізнався шоумен.

Нагадаємо, після "Орла і решки" Коля Сєрга чотири роки будував кар'єру в Росії, а 2020-го повернувся в Україну. За його словами тому, що не міг творити у Москві.