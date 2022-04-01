У свої 33 роки Коля Сєрга не одружений і не зізнається, чи має дівчину. Однак після нашої перемоги мріє про три речі – напитися, адже в армії сухий закон, зайнятися коханням і стати батьком.
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Коля Сєрга про майбутніх дітей
Буквально на другий день після того, як прийшов у ЗСУ, я жартома казав, що прокляну кожен презерватив, яким користувався,
– з гумором заявив Коля Сєрга.
Він зізнався, що за свої 33 роки встиг побувати у найкрасивіших куточках планети та вирости духовно, але досі немає кому передати цей досвід.
"Коли я прийшов сюди, зрозумів – у мене в житті стільки всього було, я стільки всього побачив. У мене було все – я побачив світ, я дуже глибоко подорожував у духовний світ, навчався, стільки граней побачив цього світу, а дітей у мене немає. Мені ніби нікому це передати", – зізнався шоумен.