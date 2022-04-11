Чоловік Наталки Карпи Євген Терехов служить в українській армії як ветеран АТО. У Києві він часто зустрічає українських зірок, а з деякими тісно спілкується.

Цікаво Наразі в мене війна, – Євген Терехов розповів, чи він разом з Наталкою Карпою

Євген Терехов про побратимів з шоубізнесу

"Титановий Джексон" найперше розповів про Андрія Хливнюка, лідера "Бумбоксу". Він зізнався, що артист болюче сприймає все, за чим спостерігає. Водночас музикант готовий йти на будь-яку роботу та їхати у найгарячіші точки.

У нашого бігбенду фронту новий позивний – Джек і Буб. Джексон і Бумбокс. Ми удвох їздимо, це людина, в якої є дуже багато чого повчитися. Він дуже щирий, дуже сильний патріот, і я бачу, наскільки боляче йому за кожну дитину, він приховує то максимально, як чоловік тримається, але ж б'є все-таки,

– поділився Терехов.

Також чоловік розповів про інших знаменитостей, з якими бачився і працював за час війни.

"Тарас Тополя, кум, який теж воює у перші дні, я приїжджав до нього, при мені були снайпери й ми приїжджали на допомогу, тому що там, де він був, обстрілювались і заходили ДРГ. Ярмак, Саша Пікалов, Кошовий дуже багато допомагає. І вони з Києва нікуди не поїхали, не покинули", – зазначив Євген Терехов.

Повне інтерв'ю Євгена Терехова: дивіться відео

Нагадаємо, чоловік Наталки Карпи також зустрічався з Ахтемом Сеітаблаєвим, який так само обороняє столицю.

Цікаво, що нещодавно Євген Терехов показав відео, як їздив з Андрієм Хливнюком звільненими містами.