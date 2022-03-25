Телеведучий Олексій Суханов до 2014 року жив у Росії. Цього року він отримав українське громадянство та відрікся від країни, де народився.

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Олексій Суханов у теробороні

Ведучий залишився в Києві й саме там підписав контракт зі Збройними Силами. Тепер він чекає на завдання.

"Україна сьогодні є символом честі й мужньої боротьби за своє майбутнє. За право на вільний вибір — якою буде Україна, куди рухатиметься і як житиме... Не просто так гинуть наші солдати, добровольці, все заради того, щоб кожен із нас раз і назавжди зрозумів, наскільки важливою є свобода, незалежність, принципова позиція", – підкреслив Олексій Суханов.

Зауважимо, телезірка засудив визнання Кремлем бойовиків ще 22 лютого, перед початком повномасштабної війни. Тоді він не лише відмовився від Росії, але й додав: "у мене викликає огиду та презирство чиєсь бажання принизити право на свободу вибору, незалежності".

Телеведучі у теробороні