Ночью 24 февраля российская армия вторглась на территорию Украины. Но украинские бойцы отбивают наступление врага, а на помощь идут и знаменитости. Несколько звезд вступили в ряды территориальной обороны.
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Андрей Хлывнюк из "Бумбокса"
Певец сообщил в инстаграм-сторис, что получил оружие.
Хлывнюку выдали оружие / Фото из инстаграм-сторис
Хлывнюку выдали оружие / Фото из инстаграм-сторис
Олег Сенцов
Режиссер Олег Сенцов призвал украинцев делать все для того, чтобы сопротивляться агрессору. Он опубликовал фото в форме.
Мало пишу, потому что много дел. Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите в военкоматы, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, оказывайте сопротивление в тылу агрессора. Смерть оккупантам! Слава Украине,
– написал Олег Сенцов.
Олег Сенцов / Фото из фейсбука Олега Сенцова
Тарас Тополя и "Антитела"
Музыканты коллектива присоединились к Территориальной обороне ВС Украины. 25 февраля они выпустили новый альбом и окончательно сменили инструменты на оружие.
Сегодня мы сменили свои музыкальные инструменты на оружие для защиты Украины и присоединились к ВСУ. А вам, наши дорогие поклонники, женщины, которые ждут своих мужей и наши дети, наше будущее поколение – слушайте, загружайте. Передавайте дальше и объединяйтесь. В единстве сила и победа,
– поделились артисты.
Александр Положинский
Сашко Положинский еще 15 февраля подписал контракт с Вооруженными силами Украины. Он будет проходить службу в резерве.
Саша Положинский / Фото из инстаграма Положинского
Фагот из ТНМК
Олег Михайлюта рассказал "Фактам", что так же намерен оборонять Киев.
"Я знал, что с Украиной все будет в порядке, но и понимал, что такое возможно. Не хочется верить, что это произошло. Верю, что все будет хорошо. Интересно лишь понять, какой ценой. То, что я верю в каждого украинца и в каждого человека, который живет с украинской идеей – 100%.
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