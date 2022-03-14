Учасник першого сезону шоу "Холостячка" розповів, як проходить його діяльність у територіальній обороні Києва. Він розповів, чому вирішив обороняти Київ.

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Чому Ілля Рибальченко вступив до ТрО

Чоловік розповів, що як і кожен, прокинувся 24 лютого від звуків сирен. Він спустився в укриття, але дивлячись на жінок та дітей, зрозумів, що не може залишатися бездіяльним.

"Щойно скасували повітряну тривогу, одразу поїхав до ЛШД, щоб стати донором крові. У черзі познайомився з жінкою, якій у телеграм надійшло повідомлення з проханням допомогти теробороні перевезти польову кухню. Здавши кров, я поїхав допомагати. Мені запропонували підписати контракт, і з того моменту я вступив на службу на своїй машині", – поділився Ілля Рибальченко.



Ілля Рибальченко / Фото з інстаграму шоу

Як проходить служба Рибальченка

Учасник реаліті розповів, що на другий день служби у теробороні потрапив під обстріли.

Першого дня розвозив аптечки для військових, а наступного ми вирушили зустрічати фуру зі зброєю. Ніч, порожній Київ, і раптом на одній із дільниць нас почали обстрілювати. Три черги пішли в тент фури, у мене, дякувати Богу, не влучили,

– зізнався Ілля Рибальченко.

"Наступного дня я супроводжував наших саперів на склади зброї. Під Черкасами на одному з блокпостів наші хлопці зупинили машину, де росіяни везли зброю (це з'ясувалося під час огляду). На щастя, ніхто не постраждав, і окупантів взяли в полон", – додав він.

Для чоловіка найскладнішими були перших 3 ночі, до того, як він отримав зимові речі та спальник. Загалом він майже кожну ніч проводить у машині, до пострілів та вибухів звик, а спить по 2 – 3 години.

"Що стосується обмундирування, то гостра потреба у броніках, шоломах та взутті великих розмірів є завжди. Я відкрив благодійний рахунок і потихеньку збираю гроші на форму та броню для себе та наших воїнів. Я гордий за наш народ і нашу країну. Ця війна як ніколи згуртувала нас, зібрала в один великий кулак. Ми неодмінно переможемо!" – підсумував Ілля Рибальченко.