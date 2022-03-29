З перших днів російського вторгнення Євген Соболєв воював з окупантами у лавах ТрО на Київщині. Останніми днями він брав участь у визволенні Ірпеня і нарешті вийшов на зв'язок з дружиною.

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Ірпінь звільнений! Понад тиждень всі мої думки були в цьому місті, коли Євген зі своїми побратимами отримав там завдання. Довгі дні без зв'язку, потім поодинокі смс, і сьогодні нарешті. Ірпінь повністю звільнений від окупантів! Зачистки продовжуються,

– каже ведуча.

За її словами, "маленьке затишне місце розбомблене". Їй особливо важко спостерігати за тим, що сталось з Ірпенем, адже це місто було пов'язане зі спогадами про мирне життя всієї родини.

"Ми тільки минулого літа їздили туди на матч сина проти місцевої футбольної команди, тому, як я розумію, зачистити від орків місцевий стадіон (блакитні руїни) було особливо цінно, ще недавно ми там сиділи щасливою сім'єю, де найбільшим нашим викликом було перекричати дуже. активних мам місцевої команди...", – згадала Падалко.

У відеоролику, який залишила жінка, лунає пісня Святослава Вакарчука "Еверест". Її Падалко обрала невипадково – саме під неї вона з Євгеном вчила вальс, аби вразити своїх дітей на сцені.