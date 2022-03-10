Майже від початку російського наступу Даніель Салем служить своєму рідному місту з іншими чоловіками. 38-річний одесит готується до можливої атаки російських військ, проте не втрачає запалу та духу, яким теж сповнені усі його побратими.

До слова Святослав Вакарчук заспівав в Одесі перед забарикадованим пам'ятником Дюкові Рішельє

Служіння іншим – це орендна плата, яку ви сплачуєте за свою кімнату тут, на Землі. З гордістю служу тобі, моя Україно! За кожного з вас, хлопці, стоятиму горою! За 12 днів ми стали сім'єю!

– емоційно написав Салем.

На знімку 27 чоловіків із Даніелем в центрі одягнені у військове спорядження та мають зброю в руках.



Даніель Салем з побратимами в територіальній обороні Одеси / Фото з інстаграму ведучого

Реакція мережі

Підписники 38-річного чоловіка розчулились від такого фото з українськими легінями, тому засипали їх коментарями. Серед них була й співачка Злата Огнєвіч та психолог Олена Друма:

"Героям Слава! Я вами пишаюся";

"Нехай вас всіх Бог береже!";

"Слава Україні! Дякуємо!!!! Нехай вас Бог береже";

"Молимося за вас, наші захисники";

"Місто може спати спокійно";

"Дякую!";

"Нехай прибудуть ангели з вами, хлопці";

"Любимо Вас, мої хороші. Одесу безмежно любимо! Україна!"

Зазначимо, що раніше Даніель Салем публікував в інстаграмі миловидне відео, де його маленька донька спілкується з ним по відеозв'язку, поки той – у територіальній обороні міста.

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