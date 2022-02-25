Ранок 24 лютого став найгіршим у житті. Російські окупанти вдерлися в нашу державу, підло атакувати міста в різних куточках країни. Вони вбили тисячі наших громадян і продовжують це робити.

Зверніть увагу Слідом за Положинським: Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" вступили до лав тероборони ЗСУ

"Антитіла" презентували альбом MLNL

Окупантами століттями знищували наших людей, землю, культуру, державність. Та ми завжди чинили та будемо чинити опір.

Антитіла готували новий альбом, відчуваючи незворотність жахливих подій, яким хотіли надихати і підтримувати український народ, підносити українську культуру в світі.

Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю для захисту України і приєднались до ЗСУ. А вам, наші дорогі прихильники, жінки, що чекають своїх чоловіків і наші діти, наше майбутнє покоління – слухайте, завантажуйте. Передавайте далі і гуртуйтесь. В єдності сила і перемога,

– сказали учасники гурту.

Музиканти зазначили, що сьогодні вони б мали презентувати альбом в студії на радіо чи телебаченні, але студії не працюють. Та й, зрештою, країна сьогодні працює трохи по-іншому.

"Антитіла" про презентацію нового альбому у воєєнний час:

Альбом MLNL ("Міленіальні") – це поп-рок з вкрапленнями електроніки та класики. Це різноплановий, своєрідний музичний калейдоскоп та результат студійних експериментів гурту. Він складається з 10 треків:

"Кіно";

"Маскарад";

"Стань";

7 абсолютно нових композицій.

Титульною піснею альбому стала пісня MLNL. Це композиція про молоде, але достатньо мудре покоління, яке, попри молодий вік, вже має життєвий досвід за плечима і знає чого прагне від життя. Це покоління, яке у всьому світі і в Україні прямо в цю мить творить сучасну історію і визначає майбутнє. Авантюрні, енергійні, з бажанням змінювати себе і світ навколо. Це покоління готове стояти за свою незалежність та свободу. Музика цього покоління в Україні – це музика гурту "Антитіла", бо "Антитіла" і є міленіалами.

"Антитіла" – MLNL: слухайте пісню онлайн

"Це, мабуть, найактуальніша платівка з усіх 7 альбомів, які ми випускали. Попри те, що вона писалася протягом понад 2 років і вийшла досить соціальна, на момент її релізу вона точно потрапляє в контекст сучасних реалій. Ну і, як завжди, в альбомі є протест, пристрасть і романтика. Саунд більшості пісень гарантовано здійме пилюку разом з тисячами наших прихильників на стадіонах. Для нас важливо в цей час, коли ворог стоїть на наших кордонах, показати нашу нову музику українцям. Ми знаємо, що нас слухають українці від найменшого села до найбільших мегаполісів, військові на прифронтових зонах, нашу музику слухають в Москві. Нам важливо, щоб у свої навушники люди сьогодні одягали саме цей контекст та сенси", – розповів Тарас Тополя.

Треки альбому MLNL:

"Антитіла" – "Топити за своє": слухайте пісню онлайн

"Антитіла" – "Марафон": слухайте пісню онлайн

"Антитіла" – "Моє": слухайте пісню онлайн

"Антитіла" – "В неволі": слухайте пісню онлайн

"Антитіла" – De Janeiro: слухайте пісню онлайн

"Антитіла" – "Лакрімоза": слухайте пісню онлайн "Антитіла" – "Маскарад": дивіться відео онлайн

"Антитіла" – "Стань": дивіться відео онлайн

"Антитіла" – "Кіно": дивіться відео онлайн