Телеведучий та герой "Холостяка" Нікіта Добринін у перші дні повномасштабної війни вступив до сил тероборони. Він зізнався, що вже тримав зброю в руках.

До слова Нікіта Добринін зізнався, чи вцілів його будинок під Києвом, над яким літали винищувачі

Нікіта Добринін має військове звання

Ведучий розповів, що попри звання він не мав достатньої практики. Але однаково усвідомлював всю відповідальність та цінність життя.

Так, я маю звання лейтенанта. Зброю в руках тримав і впевнено нею володію. Але, оскільки я не військовий, практика, звісно, необхідна. Чесно кажучи, сподівався, що до пострілів не дійде, але вірогідність використання зброї дійсно була. Ми з хлопцями працювали у достатньо небезпечній зоні щогодини й щодня,

– зізнався Нікіта Добринін.

Зауважимо, зараз чоловік перебуває з дружиною і сином на заході України. Він не є там у теробороні, але може стати на захист будь-якого міста. Чоловік пояснив, що лав ТрО не покидав.

Нікіта Добринін додав, що не засуджує тих чоловіків, які покидають Україну та не воюють. На його думку, від людей без жодних військових вмінь не буде користі.

"Засуджувати всіх я не можу. Адже не знаю історії кожного: чому люди йдуть на цей крок і намагаються покинути країну. Є чоловіки, які захищають свої сім’ї, намагаються вивезти їх у безпечне місце за кордон. Я б не став їх критикувати, тому що вони таким чином піклуються про своїх близьких. На війні важливо, щоб виживали люди. Так само, як і боронили державу. Але для цього у нас є професійна армія та чоловіки з досвідом".



Нікіта Добринін / Фото з інстаграму чоловіка