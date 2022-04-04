Днями українські ЗС звільнили Київщину від окупантів. Бійці та тероборона прибули в міста на "зачистку". У Бучу прибув і Тамерлан з гурту TamerlanAlena.

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Про враження від Бучі

Тамерлан розповів, що руйнування інфраструктури міста вже його не вражало, адже він змирився з такими картинками за час служби в теробороні. Однак воєнні злочини, скоєні проти мирних жителів, привели його в шок.

Я був здивований в першу чергу тим, з якою жорстокістю і цинізмом були скоєні злочини, вбивства людей. Людей шкода, все решта збудується, а людей вже не повернути. Наскільки треба бути нелюдами, чортами, щоб таке взагалі робити з мирним нанесенням. З жінками, які зв'язані, голі. Це страшно насправді,

– поділився музикант.

"Це відбувається зараз у центрі Європи, у мирній країні, яка за всю незалежність ні з ким не воювала. Україна – завжди була миролюбна країна. Очі відмовляються вірити в те, що бачать. Це жахливо. І вони всюди. Хтось їхав велосипедом, хтось сидів у машині. Видно, що це була стрільба без розбору", – додав він.

Чому російські військові йшли на ці злочини

На думку Тамерлана, росіяни чинили злочини з метою залякати населення. Бо вони зрозуміли, який спротив чинить народ.

"Я думаю, що це щоб залякати населення. Бо вони стикнулися зі справжнім народним спротивом, який дали українці. Українці дали бій. І ЗСУ – профі, вони роблять чудеса, майстри своєї справи. З Сирією проскочило, з Кримом проскочило, але тут наша земля, ми стоїмо до останнього й вони були здивовані", – поділився артист.

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