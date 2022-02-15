Фронтмен гурту "Тартак" Олександр Положинський опублікував новий допис на сторінці у фейсбуці. Він розповів, що уклав контракт зі Збройними силами України.

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Олександр Положинський підписав контракт зі ЗСУ

Музикант повідомив, що мав підписати контракт набагато раніше, але захворів, тож його плани відклались. Тепер же він має контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ.

Це мало статися днів на 10 раніше, але несподівана хвороба трохи все відклала. Сьогодні підписав контракт на проходження військової служби в резерві ЗСУ. І, так, вже здоровий,

– поділився Олександр Положинський.



Олександр Положинський / Фото з фейсбуку артиста

Шанувальники музиканта засипають його коментарями з підтримкою:

"Пишаюсь";

"Крутий";

"Який надихаючий приклад! Дякую";

"Клас! Буду щасливий побачитись з кумиром на навчаннях";

"Надзвичайна людина";

"Це дуже гідний вчинок. Поважаю".

Зірки та ймовірне вторгнення Росії

Світлана Тарабарова поділилась, що діятиме за ситуацією: "Як буде наступ – моя країна чинитиме опір. А доти я приберу всі свої страхи в "тривожну валізку", обійму малих, зустрінуся з близькими, дам свою любов і тепло тим, хто цього найбільше потребує. Завітаємо до наших військових".

Лілія Ребрик розповіла, що намагається відволікатися від тривожних новин. Вона проводить час з дітьми: читає книжки, грається, але не вмикає телевізор чи радіо.

Григорій Решетник вирішив підбадьорити українців. Він опублікував миловидне фото з дружиною та поділився патріотичним дописом.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!