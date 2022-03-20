Тарас знайшов декілька хвилин вільного часу, щоб розповісти читачам 24 каналу найактуальніше з роботи в територіальній обороні української столиці. Розповідь дивіться та читайте далі в межах проєкту "Інтерв'ю24".

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Ситуація в теробороні

Як змінилася ситуація в теробороні Києва з першого дня війни і до тепер?

Ситуація в територіальній обороні Києва змінилася докорінно, покращилася. З'явилися чітка комунікація, координація спільних дій, покращилося забезпечення. Цьому дуже сприяли підтримка та допомога волонтерів. Підрозділи територіальної оборони здійснюють операції в комунікації один з одним, надають підтримку. Саме місто значно підкріпилося.

Якщо на початку війни Київ був містом, яке перетворювалося на фортецю, то зараз це вже фортеця, помножена на 2. Київ взяти нереально. Особливо тими силами, які є в орків. І це завдяки тому, що тисячі цивільних людей взяли зброю до рук і вступили до лав територіальної оборони. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Переможемо!

Який настрій панує зараз у теробороні?

Настрій в теробороні – бадьорий. Незважаючи на втрати, які є, всі знають, що перемога буде за Україною! Просто потрібні час, витримка, координація та віра. Віра робить все.



Гурт "Антитіла" в теробороні Києва / Фото з інстаграму гурту

Про співпрацю з зірковими колегами на фронті

Чи потрапляєте на чергування з зірковими колегами, які також стали на захист столиці?

Разом зі мною служать музиканти з гурту "Тінь Сонця", Віталій Кириченко з "Нумер 482". Знаю, що в сусідньому підрозділі територіальної оборони є Андрій Хливнюк.

Зверніть увагу Сьогодні ми змінили свої музичні інструменти на зброю, – заява гурту "Антитіла"

Зрештою, неважливо, чи ти несеш службу в територіальній обороні, чи волонтериш, чи підтримуєш моральний дух піснями, віршами малюнками. Кожен, хто щось робить задля перемоги країни – герой.

Завдання "Антитіл" у захисті столиці

За яким графіком живете, як відновлюєтесь після чергувань?

У гурту "Антитіла" немає графіка, бо наше завдання – евакуювати поранених і надавати першу медичну допомогу, транспортувати їх до операційної. Це нон-стоп, 24/7, без варіантів.



Гурт "Антитіла" в теробороні Києва / Фото з інстаграму гурту

Звернення до українців

Що хочете сказати українцям?

Я хочу звернутися до всіх міст, які не окуповані, а їх, на щастя, переважна більшість. До всіх громадян, які живі та здорові. Навіть якщо ви втекли зі своїх домівок або якщо ви вдома, виходьте на роботу, починайте працювати, займайтеся діяльністю, якимось рутинними справами. Це допомагає.

Зараз, у час війни, для України дуже важливо запустити економіку. Це буде ваш вклад, підтримка і допомога. Тим більше, враховуючи те, що президент ухвалив закон, який дозволяє у дуже легкий спосіб почати економічну діяльність, почати або продовжити підприємницьку діяльність тощо. Тримаймося разом! Кожен на своєму місці працюймо заради нашої спільної перемоги! Слава Україні!

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