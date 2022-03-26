42-річний музикант повідомив, що тепер "трьохсотий". Його поранили російські окупанти.

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Мінометний вогонь і щасливий 300. Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти,

– різко висловився лідер "Бумбоксу".

Так, на місці обстрілу музиканту надали першу медичну допомогу – наклали пов'язку на рану на обличчі. Судячи з фото, згодом його доправили до лікарні, але духом він не падає, навіть усміхається.

"На жаль, наша колона втратила два пікапи, але вірю, що наші волонтери з цим впораються", – повідомим Андрій Хливнюк. Схоже, всі бійці вцілили, "двохсотих" серед них немає.

Фото пораненого Андрія Хливнюка

Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" після мінометного обстрілу окупантів / Фото з інстаграму співака

Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" після мінометного обстрілу окупантів / Фото з інстаграму співака

Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" після мінометного обстрілу окупантів / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк розповідав, що його взяли до складу оперативної групи з ветеранів війни, яка підсилює патрульну поліцію столиці. Підрозділ співака спить чергами по годинах.

Хто з зіркових захисників уже був під обстрілом