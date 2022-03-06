Про рішення вступити у територіальну оборону свого рідного міста Львова, де він зростав, чоловік не повідомляв у своїх соцмережах. За нього це зробив начальник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Тіщенко.

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"Офіцер запасу, почесний громадянин міста Львова, музикант та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став у бойовий стрій захисників України! Відсьогодні, у складі територіальної оборони Львівщини він починає виконувати свій військовий обов'язок. Бажаємо йому солдатського щастя! Перемога буде за нами! Слава Україні!" – йдеться у дописі.

На фотографії 46-річний Вакарчук обіймає Тіщенка у кабінеті Львівської міської ради. Вже сьогодні музикант почне виконувати свій військовий обов'язок.



Святослав Вакарчук вступив у тероборону Львова / Фото з фейсбуку Тіщенка

Варто додати, що від початку російської агресії на території України Вакарчук побував у кількох "найгарячіших" регіонах: ймовірно на Київщині, у Харкові, Запоріжжі та Одесі.

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