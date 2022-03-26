На щастя, у Даніеля Салема окупанти не влучили. Ба більше, за кермом він їхав з протитанковим гранатометом під ногами, його теж не зачепило. Тоді як корпус авто й салон пронизало.

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И пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные – мимо пролетят,

– заспівав Даніель Салем.

Зазначимо, це рядки з пісні Андрія Макаревича "Я смысл этой жизни вижу в том". Він, до речі, підтримує Україну й вважає, що росіяни "про*бали мир і себе самих".

"Я вибір зробив давно, і не пробачу я їм дітей і в полон ні кого не візьму. Не хочу я війни, не хочу болю… Ми переможемо, тому що ми вміємо любити, вміємо дихати на повні груди, вміємо сміятися страху в обличчя", – написав ведучий. Він і справді сміється страху в обличчя, адже після обстрілу співає та усміхається.

Авто Даніеля Салема після обстрілу: відео

Даніеля Салема підтримали зіркові друзі:

стилістка Ольга Слонь , яка залишила в коментарях патріотичні емоджі – синьо-жовті серця;

, яка залишила в коментарях патріотичні емоджі – синьо-жовті серця; суддя "Танців з зірками" Максим Чмерковський: "Тримайся, брате".

Повний текст публікації Даніеля Салема:

Я сміятимусь і посміхатимусь у всі свої ікла! Я вибір зробив давно, і не пробачу я їм дітей і в полон ні кого не візьму, нехай здаються там. Не хочу я війни, не хочу болю. Одне питання – навіщо? Ми охороняємо нашу землю.

Ми переможемо, тому що ми вміємо любити, вміємо дихати на повні груди, вміємо сміятися страху в обличчя! Люблю тебе, моя Україно.