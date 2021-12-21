Бейбі-бум 2021: зіркові нащадки, на появу яких чекав весь світ

У 2021 році чимало знаменитостей познайомилися з новими членами сімей. Багато поповнень було й у королівській родині. Які найочікуваніші зіркові нащадки з'явилися на світ цього року – дізнавайтеся у статті 24 каналу.

Мільйони нетерпляче чекали на другі пологи Меган Маркл, народження первістків принцес Євгенії та Беатріс. Хто ще зі світових зірок познайомив громадськість з малюками – читайте в матеріалі.

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Світові зірки, які стали батьками у 2021 році

Мер'єм Узерлі

дівчинка8 січня

Відома турецька акторка, зірка серіалу "Величне століття" цього року вдруге стала мамою. Вона народила донечку Лілі. Ім'я коханого, який став батьком крихітки, Мер'єм не розголошує. Одразу акторка не наважувалася показувати обличчя крихітки. Вона зробила це лише через 3 місяці після пологів.

Дорога моя Лілі... Лара, тато і я так раді вітати тебе в нашій родині. Ми такі раді та щасливі, що ти приєдналася до нас,

– з любов'ю писала зіркова матуся.

Мер'єм Узерлі з донечкою / Фото з інстаграму акторки

Ельза Госк і Том Дейлі

дівчинка2 лютого

"Ангел" Victoria's Secret у 2021 році вперше стала мамою. Шведська красуня народила первістка від коханого Тома Дейлі. Однак закохані не одразу поділилися з шанувальниками радісною новиною, а зробили це лише через 10 днів після пологів. Тоді модель оприлюднила зворушливе фото, на якому зображена, лежачи на ліжку поруч із коханим, а на грудях мило спала новонароджена красуня.

Дівчинку назвали Тууліккі Джоан, вона має великі блакитні очі. Тепер Ельза любить ділитися світлинами, на яких зображена її маленька принцеса, адже обожнює перебувати в новому статусі. Та в декреті Госк не засиджувалася. Зовсім скоро після народження доньки вона повернулася до роботи. Тууліккі часто буває з відомою матусею на знімальному майданчику.

Ельза Госк з маленькою донькою / Фото з інстаграму моделі

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк

хлопчик9 лютого

Онука Єлизавети II народила первістка в лікарні Портленда. Зворушливою новиною принцеса Євгенія поділилася з підписниками в інстаграмі. Тоді вона опублікувала знімок, на якому показала крихітну ручку малюка. Через декілька днів після пологів Євгенія разом із чоловіком і сином відправилась додому, до Фрогмор-гаусу, що у Віндзорі. Малюка назвали Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком.

На першій фотографії, де видно обличчя Августа, він зображений на руках у батька у синій шапочці та покривальці в тон.

21 листопада у Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорському парку відбулася секретна церемонія хрещення сина принцеси Євгенії. На ній також була королева Єлизавета II.

Принцеса Євгенія з сином / Фото з інстаграму принцеси, королівської сім'ї

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Гіларі Дафф і Меттью Кома

дівчинка24 березня

33-річна американська співачка Гіларі Дафф і її коханий Меттью Кома цього року познайомилися з донечкою, яка стала третьою дитиною в сім'ї. Артистка наважилася на домашні пологи, хоча лікарі у різних країнах світу наголошують, що такі пологи є небезпечними не лише для дитини, а й для мами. Маленьку донечку подружжя вирішило назвати Мей Джеймс Бейр.

Гіларі Дафф народила донечку / Фото з інстаграмів співачки та її коханого

Принцеса Софія і принц Карл Філіп

хлопчик26 березня

41-річний шведський принц Карл Філіп і 36-річна принцеса Софія у 2021 році втретє стали батьками. Оскільки мама і малюк почувалися добре, то їх виписали з лікарні того ж дня.

Через декілька днів оголосили ім'я королівського нащадка. Хлопчика назвали Джуліаном. Також на офіційній сторінці монаршої родини опублікували перше фото малюка. Він був одягнений у білу сорочку та молочний светр. Судячи з фото, хлопчик дуже схожий на маму.



Принц Джуліан / Фото з інстаграму монаршої сім'ї Швеції

Маколей Калкін і Бренда Сонг

хлопчик5 квітня

40-річний актор, зірка фільмів "Сам удома" Маколей Калкін вперше став батьком. Це було несподіванкою, адже пара приховувала вагітність від публіки. Кохана зірки – Бренда Сонг в одній з клінік Лос-Анджелеса народила сина. Актори тримають сімейне життя якомога далі від сторонніх очей, тому поповнення в сім'ї прокоментували лаконічно: "Ми дуже раді".

Закохані назвали хлопчика Дакота – на честь покійної сестри Калкіна, яка загинула під колесами автомобіля у 2008 році.

Наомі Кемпбелл

дівчинка18 травня

50-річна зірка неабияк здивувала прихильників, коли оголосила, що стала мамою. Донечка, яка народилася в травні 2021 року, стала першою дитиною для Наомі. Ймовірно, супермодель скористалася послугами сурогатного материнства. Про вагітність знаменитості нічого не було відомо, а раніше вона розповідала, що наука дозволить їй завести дитину.

За інформацією інсайдерів, Кемпбелл понад 10 років мріяла стати мамою. Вона наголошує, що бути матір'ю – це мати найбільшу любов у світі.

Мені дуже пощастило, я думаю, що у мене просто дитина мрії. Вона чудова. Вона вже дуже незалежна, дуже розумна, пильна і спить по 12 годин. Вона хороша дівчинка,

– розповідала Наомі.



Наомі Кемпбелл стала мамою донечки / Фото з інстаграму супермоделі

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Меган Маркл і принц Гаррі

дівчинка4 червня

Онук Єлизавети II та його кохана дружина влітку вдруге стали батьками. У лікарні в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, США народилася їхня донька. Дівчинку назвали Лілібет "Лілі" Діана Маунтбаттен-Віндзор.

Вона важила 7 фунтів 11 унцій. Як мати, так і дитина здорові, вони перебувають у їхньому будинку. Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, сімейне прізвисько якої – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, було вибрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської,

– повідомляли представники пари.

Лілібет посіла восьме місце в черзі на королівський престол Великої Британії, після брата Арчі Маунтбеттена-Віндзора. Відомо, що першою про народження правнучки дізналася королева. Принц Гаррі та Меган одразу надіслали їй світлини крихітки. А герцоги Кембриджські привітали новоспечених батьків та їхню дівчинку подарунком.

Друг принца Гаррі запевняв, що перед тим, як дати ім'я доньці, просив благословення у бабусі. Наразі фотографій маленької Лілібет немає в мережі.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці

дівчинка18 вересня

Онука Єлизавети II принцеса Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці у 2021 році стали батьками первістка. Восени в одній з лікарень Лондона принцеса народила дівчинку – Сієнну Елізабет. Ім'я означає не тільки присвяту королеві, але й матері Беатріс, Сарі Йоркській.

Через декілька днів після пологів закохані поділилися зворушливим знімком. На ньому подружжя показало відбиток ніжок доньки на папері. Принцеса Беатріс також згадала 5-річного сина чоловіка від його перших стосунків: "Вульфі – найкращий старший брат Сієнни".



Принцеса Беатріс стала мамою доньки / Фото з інстаграму королівської сім'ї