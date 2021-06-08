Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати доньку на честь бабусі та прабабусі – Лілібет Діана. Вважалося, що королеві не сподобається цей задум, однак тепер стали відомі інші деталі.

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Принц Гаррі просив у королеви благословення

Друг герцога Сассекського повідомив, що принц Гаррі не міг не запитати у королеви її думки чи попросити благословення, що він і зробив.

Він дуже любить і поважає свою бабусю. Для Гаррі ці два імені дуже важливі й значущі,

– повідомив товариш Гаррі.

Лілібет – це сімейне прізвисько королеви Єлизавети II. Вона не могла вимовити своє ім'я повністю, коли була маленькою, а згодом скорочена версія ім'я стала в родині популярною. Та так принцесу, а згодом королеву називали не всі – тільки найближчі. Примітно, що записку на труні принца Філіпа Єлизавета підписала прізвиськом Лілібет.

Зазначимо, що принцові Гаррі й раніше подобалося таке ім'я. На одному зі світських заходів він зустрів дівчинку Лілі. Тоді чоловік запитав, як вона пише своє ім'я – з "і" чи "у" наприкінці.

Принц Гаррі та Меган Маркл вшанували честь й іншої бабусі – Дорії Регланд. У дитинстві вона називала Меган Квіткою, що перегукується з ім'ям новонародженої.

Резонанс навколо імені дитини Меган і Гаррі