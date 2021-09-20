Щасливу звістку про народження першої дитини принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо повідомили на офіційному сайті Букінгемського палацу.
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Її королівська високість принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці раді оголосити про народження своєї доньки,
– пишуть на сайті.
Представники палацу також повідомили, що дитина принцеси Беатріс народилась в одній з лондонських лікарень, 18 вересня о 23:42.
Онука королеви Єлизавети ІІ почувається добре, як і її новонароджена донька. Подружжя принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці з нетерпінням чекають на знайомство дівчинки з її старшим братом Крістофером, сином Мапеллі-Моцці.
Що відомо про першу вагітність принцеси Беатріс
- Принцеса Беатріс та Едоардо Мапелло-Моцці одружились ще у середині липня 2020 року. Весілля цієї пари було одним із найочікуваніших подій літа того року.
- Уже у травні 2021 року в інстаграмі королівської родини з'явився радісний допис-привітання подружжя Беатріс та Едоардо з поповненням.
- Також відомо, що малюк пари отримав титул. Річ у тому, що батько малечі – Едоардо має титул італійського графа, який він може передати своїм нащадкам.
- До слова, чоловік Беатріс, Едоардо Мапелло-Моцці, вже має 5-річного сина від попередніх стосунків. Принцеса сприйняла хлопчика як рідного і швидко знайшла з ним спільну мову.