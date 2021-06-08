Донька принца Гаррі та Меган Маркл з'явилась на світ 4 червня. Ймовірно, зіркові батьки одразу повідомили радісну звістку британській королеві Єлизаветі II, яка водинадцяте стала прабабусею. Вже через 2 дні Меган та Гаррі вирішили оголосити про народження доньки публіці.

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Подарунок герцогів Кембриджських

Меган Маркл та принц Гаррі одними з перших зателефонували Єлизаветі II, а також надіслали королеві кілька фотографій Лілібет Діани. Тоді Кейт Міддлтон і принц Вільям надіслали подарунок для крихітки, але поки що невідомо, що саме подружжя подарувало Лілі.

Додамо, що герцоги Кембриджські, як й інші члени королівської сім'ї, привітали подружжя в інстаграмі: "Ми всі раді щасливій новині про народження малятка Лілі. Вітаємо Гаррі, Меган і Арчі".

Після народження доньки Гаррі та Меган опублікували заяву: "4 червня ми були благословенні появою нашої дочки Лілі. Вона більше, ніж ми коли-небудь могли собі уявити, і ми, як і раніше, вдячні за любов і молитви, які ми відчували з усього світу. Дякую за вашу незмінну доброту і підтримку в цей особливий час для нашої родини". Поки що вони не ділилися світлинами доньки.

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