Зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі вперше показала обличчя маленької доньки: фото
Знаменита акторка Мер'єм Узерлі на початку січня 2021 року вдруге стала мамою. Вона народила донечку. Лише зараз зірка популярного серіалу "Величне століття" наважилася показати обличчя новонародженої крихітки.
Джерело:інстаграм Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі належить до тих зіркових матусь, які рідко оприлюднють кадри з сімейного життя. Вона намагається тримати особисте щастя якомога далі від сторонніх очей, проте інколи робить винятки та поширює миловидні фотографії.
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Мер'єм Узерлі показала обличчя другої доньки
Майже через 3 місяці після пологів акторка наважилася показати прихильникам обличчя своєї другої донечки. Узерлі зробила декілька селфів вдома, під час відпочинку з дітьми.
Крихітка у красивому білому вбранні лежала у матусі на ногах та дивилася в камеру, а інша донька смакувала чимось та тримала матусю за руку. Сама ж Мер'єм постала перед камерою без макіяжу та в домашньому вбранні. Вона зачарувала природною вродою та бездоганним зовнішнім виглядом.
Мер'єм Узерлі з двома доньками / Скриншот інстаграм-сторіз Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі з двома доньками / Скриншот інстаграм-сторіз Мер'єм Узерлі
Зіркові батьки та їхні маленькі діти:
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