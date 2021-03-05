Після таємного весілля з італійцем Едоардо Мапеллі Моцці принцеса Беатріс стала мачухою, адже в бізнесмена є 5-річний син Крістофер від попередніх стосунків. Онука королеви Єлизавети ІІ зізналась, що на ізоляції вона опинилась не лише з чоловіком, а й з пасинком, і, схоже, вони знайшли спільну мову.

Після скромного весілля в Королівській каплиці Всіх Святих у Віндзорі закохані принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці офіційно стали подружжям. Як наголосила представниця монаршої родини в авторській колонці, разом з тим вона отримала велику честь стати мачухою для сина коханого від стосунків з архітекторкою Дарою Хуанг.

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Принцеса Беатріс про стосунки з пасинком

З 5-річним Крістофером Вульфом, відомим як Вулфі, подружжя провело карантин. Онука Її Величності зізналась, що разом з пасинком рятувалась від нудьги книгами. Мачуха читала хлопчику перед сном свої улюблені твори, а разом вони перечитали всі книги-лауреати книжкового Оскара 2020.

Цього року мені випала велика честь стати мачухою, і ми прекрасно провели час на ізоляції. Читаючи йому книги на ніч, я сама згадувала свої найулюбленіші розповіді,

– поділилась принцеса Беатріс.

Вона додала, що через карантинні обмеження Вулфі навчався вдома. Тому вона допомагала йому опановувати не лише художню, а й науково-пізнавальну літературу для дітей. Найбільше їм сподобалася книжка Кеса Грея та Джима Філда Oi Frog.

"Мій пасинок, як і багато дітей, в цьому півріччі навчався вдома. Тому було необхідно допомагати йому з читанням, щоб розвивати уяву і творчий потенціал", – наголосила вона.

Додамо, раніше інсайдери стверджували, що ще до весілля з Едоардо Мапеллі Моцці принцеса Беатріс ставилася до Вулфі, як до сина, і прийняла його, як рідного. Разом вони проводили сімейні канікули та навіть планували довірити хлопчику почесну роль на весільній церемонії. Якби закохані зіграли гучне весілля, як планували до спалаху коронавірусу, то син Едоардо вручав би нареченим каблучки та навіть виголосив би промову на прийомі в Букінгемському палаці.