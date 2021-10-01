Ім'я дитини принцеси Беатріс

Вночі 18 вересня онука королеви Єлизавети II та італійський граф стали батьками. Майже через 2 тижні, 1 жовтня, подружжя розкрило ім'я новонародженої дитини. Дівчинку звати Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці.

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Її королівська величність принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці назвали свою доньку Сієнна Елізабет Мапеллі Моцці, – оголосили представники палацу.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці також поділилися зворушливим знімком. На ньому подружжя показало відбиток ніжок доньки на папері.

Принцеса Беатріс також згадала сина чоловіка від його перших стосунків: "Вульфі – найкращий старший брат Сієнни".



Принцеса Беатріс оголосила ім'я доньки / Фото з інстаграму королівської сім'ї

У певний спосіб принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці віддали шану королеві Єлизаветі II, назвавши доньку на її честь. Цікаво, що принц Гаррі й Меган Маркл також назвали доньку на честь королеви, але використали її дитяче прізвисько Лілібет.

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