Принцеса Євгенія вперше показала новонародженого сина і оголосила його ім'я: зворушливі фото
9 лютого онука королеви Єлизавети принцеса Євгенія народила сина. За майже два тижні після пологів вона наважилася показати первістка світу та оголосити його ім'я. Малюка назвали Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком.
Джерело:інстаграм королівської родини
Королівська сім'я одразу ж після пологів принцеси Євгенії оголосила про народження нащадка, а от його ім'я довго тримала в секреті. Тепер відомо, що Її Королівська Високість та пан Джек Бруксбенк стали батьками сина Августа Філіпа Хоука Бруксбенка.
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Перше фото сина принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка
Цю милу сімейну світлину зробила акушерка під час домашнього візиту. На фото новоспечена матуся постала в білій сукні вільного крою та пальті пудрового кольору. Волосся вона вклала в легкі локони та одягла оксамитовий обруч жовтогарячого кольору.
Новонародженого сина на руках тримав батько Джек Бруксбенк. Малюку одягли синю шапочку та закутали в покривалець в тон. Під час зйомки він солодко спав.
Подружжя було зворушене добрими побажаннями, які вони отримали з приводу народження першої дитини, і із задоволенням ділиться цією першою сімейною фотографією,
– йдеться в дописі.
На офіційній сторінці в інстаграмі принцеса Євгенія опублікувала ще кілька зворушливих фото з новонародженим сином, показавши його обличчя зблизька. Вона особисто подякувала всім, хто привітав їхню сім'ю з поповненням.
Ми хотіли познайомити вас з Августом Філіпом Хоуком Бруксбенком. Дякую за таку кількість чудових повідомлень. Наші серця сповнені любов'ю до цього малюка, яку не можна передати словами,
– поділилась принцеса Євгенія.
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Що відомо про пологи принцеси Євгенії
- Онука королеви Єлизавети ІІ народила сина в лікарні Портленда 9 лютого. Чоловік-бізнесмен Джек Бруксбенк був присутній під час пологів. Відомо, що хлопчик з'явився на світ з вагою 3,6 кілограма.
- Первісток принцеси Євгенії народився в роковини трагічної смерті принцеси Маргарет, рідної сестри королеви. Тому поповнення в монаршій родині наповнило 9 лютого новими фарбами.
- Вже 12 лютого принцеса Євгенія покинула лікарню Портленда з чоловіком і малюком. Сім'я відправилась додому, до Фрогмор-гаусу, що у Віндзорі.
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