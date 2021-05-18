Наомі Кемпбелл стала мамою вперше

50-річна супермодель Наомі Кемпбелл повідомила про те, що стала мамою, на особистій сторінці в інстаграмі. Вона опублікувала фото, де показала крихітні ніжки малюка. Більше інформації знаменитість не надає.

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Прекрасне маленьке щастя вибрало мене як свою матір. Це така величезна честь для мене – прийняти у своє життя цю ніжну душу, що не вистачає слів, щоб описати зв'язок, яку я тепер поділяю з тобою, мій ангел. Немає більшої любові на світі,

– написала Наомі Кемпбелл.

Ймовірно, супермодель стала мамою завдяки послугам сурогатного материнства. Про вагітність Наомі Кемпбелл не було відомо нічого. Важливо, що у квітні цього року знаменитість представила нову колекцію Michael Kors, де ніхто не помічав зміни у фігурі.

Шанувальники шоковані новиною про материнство Наомі Кемпбелл. У коментарях під фото пишуть безліч привітань, зокрема й зіркові колеги – Зої Салдана, Марк Джейкобс, Джоді Тернер-Сміт.

Думки Наомі Кемпбелл про материнство