Щасливу звістку про народження другої дитини повідомили 6 червня, через 2 дні після пологів Меган Маркл. Дівчинка народилась у лікарні в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, США.

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"Вона важила 7 фунтів 11 унцій. Як мати, так і дитина здорові, вони перебувають у їхньому будинку. Лілі названа на честь її прабабусі, Її Величності Королеви, сімейне прізвисько якої – Лілібет. Друге ж ім'я, Діана, було вибрано на честь її улюбленої покійної бабусі, принцеси Уельської", – йшлось у повідомленні представників Меган Маркл та принца Гаррі.

Новонароджена дівчинка зайняла восьме місце у черзі на британський престол, після її брата Арчі Маунтбеттена-Віндзора, її батька принца Гаррі, її дідуся принца Чарльза, її дядька принца Вільяма і її кузенів принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї.

Варто додати, що під час другої вагітності Меган Маркл букмекери робили свої ставки на те, яке ж ім'я буде у дівчинки. Найбільше прогнозів було щодо імені Діана, а на другому місці – Єлизавета. Тому цього разу букмекери "потрапили в саме яблучко", вгадавши одразу з двома іменами для донечки принца Гаррі.

Що відомо про другу вагітність Меган Маркл