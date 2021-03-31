Ельза Госк показала, як годує донечку грудьми: фото
Успішна шведська модель та зіркова матуся Ельза Госк поділилася новими світлинами, де позує з донечкою. Вона показала, як годує маленьку донечку грудьми у перервах між роботою.
Джерело:інстаграм Ельзи Госк
Ельза Госк є однією з найвідоміших матусь у світовому шоу-бізнесі. Після народження крихітки вона тішить шанувальників фотографіями, де постає разом із нею.
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Ельза Госк годує доньку грудьми
Модель зробила декілька фото в автомобілі. Вона зображена на передньому сидінні разом із донькою. Госк позувала у коричневому піджаку та бежевому топі. Зірка оголила груди та показала, як годує малечу.
Волосся вона зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у коричневих відтінках, яким підкреслила свою красу.
У дописі знаменитість зазначила, що повернулася до роботи. Це був її перший день після пологів на знімальному майданчику.
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