Шведська принцеса Софія та принц Карл Філіп показали обличчя сина та розсекретили його ім'я
Дружина принца Карла Філіпа – принцеса Софія 26 березня народила сина. Для подружжя це вже третя дитина. Королівська родина показала перше фото малюка та розсекретила його ім'я. Новонародженого нащадка назвали Джуліаном.
Джерело:інстаграм королівської родини Швеції
Зірковий бейбі-бум продовжується не лише у світі шоу-бізнесу, а й в королівських родинах. Новий нащадок є в монаршої сім'ї Швеції. Радісною новиною представники королівської сім'ї вже поділилися з прихильниками та навіть оприлюднили перше портретне фото малюка.
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Перше фото принца Джуліана
На офіційній сторінці королівської родини в інстаграмі опублікували миловидний знімок новонародженого, зазначивши, що його фотографував батько – 41-річний принц Карл Філіп.
Малюк був одягнений у білу сорочку та молочний светр. Він лежав на білосніжному ліжку та відвернув голову вбік. Третього сина принцеса Софія та її чоловік назвали Джуліаном. Судячи з фото, він, як дві краплі води, схожий на маму.
Зазначимо, принц Карл Філіп і принцеса Софія виховують ще двох синів – 4-річного Александра та 3-річного Габріеля.
Вагітність та пологи принцеси Софії
- Про те, що принцеса втретє вагітна, стало відомо в грудні минулого року.
- Тоді королівська родина зазначала, що Софія почувається добре, а малюк з'явиться на світ навесні.
- Багатодітна матуся народила сина 26 березня об 11:19.
- Мати й малюк почувалися добре, тому вже наступного дня їх виписали з лікарні.
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