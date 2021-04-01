Гіларі Дафф показала новонароджену донечку через тиждень після домашніх пологів
Американська співачка та акторка Гіларі Дафф тиждень тому втретє стала матір'ю. Через тиждень після пологів вона поділилась милим фото, на якому показала обличчя дитини.
Джерело:інстаграм Гіларі Дафф
Це вже третій малюк у сім'ї Гіларі та її чоловіка Меттью Кома. У них також є спільна донька Бенкс та син Лука, який народився у першому шлюбі жінки з хокеїстом Майко Комрі. Маленьку донечку пара вирішила назвати Мей Джеймс Бейр.
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Більшість людей публікують фото в перший день… Але ти моя третя дитина, Мей… Отже, це сталось на сьомий день… Щасливий тиждень, ласкаво просимо на Землю! Ми так тебе любимо…
– написала Гіларі Дафф в мережі.
На чорно-білому знімку можна побачити щасливу і здорову дівчинку, яка лежить на м'якому покривалі і зосереджено дивиться на матусю, яка її фотографує. Поруч з дитиною лежить листівка з інформацією про народження дівчинки.
Донечка Гіларі Дафф / Фото з інстаграму акторки
Днем раніше зірковий татусь Меттью теж залишив у своєму профілі чарівне фото з донькою.
Домашні пологи акторки
Зазначимо, що пологи акторки відбулись 24 березня вдома за участю її чоловіка та двох дітей. Дівчинку вона народила у надувному басейні, заповненому водою.
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