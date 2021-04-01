Американська співачка та акторка Гіларі Дафф тиждень тому втретє стала матір'ю. Через тиждень після пологів вона поділилась милим фото, на якому показала обличчя дитини.

Це вже третій малюк у сім'ї Гіларі та її чоловіка Меттью Кома. У них також є спільна донька Бенкс та син Лука, який народився у першому шлюбі жінки з хокеїстом Майко Комрі. Маленьку донечку пара вирішила назвати Мей Джеймс Бейр.

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Більшість людей публікують фото в перший день… Але ти моя третя дитина, Мей… Отже, це сталось на сьомий день… Щасливий тиждень, ласкаво просимо на Землю! Ми так тебе любимо…

– написала Гіларі Дафф в мережі.

На чорно-білому знімку можна побачити щасливу і здорову дівчинку, яка лежить на м'якому покривалі і зосереджено дивиться на матусю, яка її фотографує. Поруч з дитиною лежить листівка з інформацією про народження дівчинки.



Донечка Гіларі Дафф / Фото з інстаграму акторки

Днем раніше зірковий татусь Меттью теж залишив у своєму профілі чарівне фото з донькою.

Домашні пологи акторки

Зазначимо, що пологи акторки відбулись 24 березня вдома за участю її чоловіка та двох дітей. Дівчинку вона народила у надувному басейні, заповненому водою.