Принц Филипп, Григорий Чапкис, Бельмондо: кого мир потерял в 2021 году

Когда в мир иной уходит человек-эпоха, это трудно воспринимать не только родным, но и всем поклонникам. Таких в этом году было немало: муж Елизаветы II, танцовщик Григорий Чапкис, выдающийся актер Жан-Поль Бельмондо, молодой дизайнер Вирджил Абло, и это еще не весь список.

Факт смертей многих знаменитостей некоторые поклонники до сих пор не могут осознать, поэтому им приходится ностальгически пересматривать киноленты с их участием или же рассматривать старые фотографии, где те еще очаровательно улыбаются в кругу родных или коллег.

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Предлагаем узнать, какие выдающиеся люди покинули мир в 2021 году, оставив после себя след для будущих поколений. Следует заметить, что среди наиболее известных украинских и мировых звезд в этом году отошло в вечность очень много мужчин, поэтому мы собрали информацию именно о них.

Ларри Кинг

Американский журналист Ларри Кинг был настоящей звездой западной журналистики и его неоднократно называли "иконой интервью". Однако мужчины не стало 23 января 2021 года на 87 году жизни. Мужчина умер в больнице после госпитализации с COVID-19. Но, по словам его жены Шон Кинг, мужчина умер в результате сепсиса.

Она также рассказала, что незадолго до смерти он общался с ней по видеосвязи и попросил лишь одно: "Я люблю тебя, позаботься о мальчиках". Известно, что у пары осталось двое сыновей – 21-летний Ченс и 20-летний Кэннон.

Ларри Кинг, родившийся в 1933 году, был известным американским журналистом, теле- и радиоведущим. Что интересно, его отец был выходцем из Украины – из Коломыи Ивано-Франковской области. Настоящее имя Ларри Кинга – Лоуренс Харви Зейгер, он рос в семье ортодоксальных евреев Эдди и Дженни Зейгеров в Бруклине. В журналистике Ларри появился случайно, когда работал уборщиком на радиостанции в Майами, но однажды его попросили подменить радиоведущего, который не пришел на работу. Парень произвел замечательное впечатление на руководство, и с тех пор его жизнь изменилась навсегда.

Дети Ларри Кинга / Фото The Sun

На собственное шоу Larry King Live мужчина приглашал топовых людей со всего мира – Дональда Трампа, Владимира Путина, Фрэнка Синатру и даже Виктора Ющенко. В целом Ларри Кинг взял около 30 тысяч интервью. Хотя его карьера была успешной, но у журналиста были серьезные проблемы со здоровьем. В 2017 году ему удаляли раковую опухоль, а в 2019 Кинг перенес инфаркт. Что касается личной жизни, то мужчина 7 раз был женат. У Ларри Кинга было 5 детей, однако 2 из них уже умерли.

Кристофер Пламмер

Тяжелой потерей для Голливуда стала смерть выдающегося канадского актера Кристофера Пламмера. Мужчина отошел в мир иной 5 февраля на 92-м году жизни. Жена звезды Элейн Тейлор сообщала, что причиной смерти стал удар головой из-за падения. Случилось это в его доме в штате Коннектикут.

Кристофер Пламмер (по центру) в фильме "Достать ножи" / Фото "Планета кино"

Известно, что мужчина вырос в Монреале, но актерскую карьеру и славу получил в США. Творческий путь Кристофера Пламмера начался с театров Бродвея в Нью-Йорке и в Лондоне. Его дебют состоялся в 1958 году в драме "Очарованная сценой". Однако последняя кинолента, где Пламмер принял участие, называется "Достать ножи" (2019). За свою жизнь Пламмер был отмечен премиями Оскар за роль в фильме "Начинающие" (2010), а также Золотым глобусом, BAFTA, двумя Тони и двумя Эмми. Стоит добавить, что до сих пор Кристофер Пламмер является самым старшим обладателем Оскара. Всего он принял участие в около 70 фильмах.

Сергей Проскурня

Украинский режиссер Сергея Проскурня умер 1 февраля, и эта потеря стала настоящим шоком для всех поклонников театрального искусства. Мужчина умер по неизвестным причинам на 64 году жизни. Хотя режиссер родился во Львове, мужчину похоронили через 3 дня в Киеве, на Байковом кладбище. Церемония прощания состоялась в Михайловском Златоверхом монастыре Православной Церкви Украины. Проститься с Сергеем Проскурней пришли митрополит Епифаний с епископатом и духовенством, а также многочисленные друзья умершего.

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Сергей Проскурня / Фото из фейсбука режиссера

Известно, что Сергей Проскурня внес немалый вклад в развитие украинского кинематографа и драматургии. Его знали не только в Украине, но и за рубежом, поскольку он сотрудничал со многими иностранными коллегами. Еще в детстве он начал интересоваться драматургией и музыкой. Его первым наставником стал режиссер Анатолий Эфрос. После нескольких неудачных попыток стать актером его зачислили в Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет) на актерско-режиссерский курс. В 1993 году он стал работать режиссером в академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. Проскурня был лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" и имени Сергея Данченко. Что касается личной жизни, то он был женат на Дине Проскурне, с которой воспитал дочь Анну.

Принц Филипп

Одной из самых знаковых потерь стала смерть герцога Эдинбургского, принца Филиппа. Муж британской королевы Елизаветы II умер в 99-летнем возрасте – всего за 2 месяца до столетия. Согласно информации Букингемского дворца, мужчина умер по "естественным причинам". Однако незадолго до смерти Филипп перенес сложную операцию на сердце и был госпитализирован в больницу Эдуарда VII. Некоторое время он пробыл дома в Виндзорском замке, где и умер 9 апреля. Рядом с ним была его жена Елизавета II.

Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля на территории Виндзора в часовне Святого Георгия, а похоронили мужчину в Королевской усыпальнице. Из-за карантинных ограничений на прощании присутствовали лишь ближайшие родственники мужчины с соблюдением карантинных требований. Наблюдать за действом можно было благодаря онлайн-трансляции канала BBC. Поскольку герцог Эдинбургский был в звании командора и закончил службу на Военно-морском флоте, он всегда хотел, чтобы после его смерти не проводили государственные похороны, а военную церемонию с частной службой. 17 апреля вся Великобритания была в национальном трауре, флаги приспустили на всех государственных зданиях и военных объектах кроме Букингемского дворца.

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Принц Филипп и Елизавета II / Фото Getty Images

Отметим, что Филипп был единственным сыном принца Андрея и внуком короля Греции Георга I. Со своей будущей женой он познакомился во время учебы в колледже, а в 1946 году попросил у отца Елизаветы разрешения вступить в брак с наследницей престола. Ради брака Филипп добровольно отказался от всех своих предыдущих титулов и принял англиканство. В совместном браке Филиппа и Елизаветы II родилось четверо детей: Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдуард.

Михаил Слабошпицкий

Украинский прозаик, литературовед и общественный деятель, детский писатель Слабошпицкий умер 30 мая после длительного онкологического заболевания. Мужчина умер в возрасте 75 лет, а о его смерти сообщила жена Светлана Короненко. В результате потери многие коллеги Михаила выражали в соцсетях глубокие соболезнования.

Известно, что мужчина был членом Национального союза писателей Украины, а также шевченковским лауреатом за роман-биографию "Поэт из ада" (2005). Он написал немало документальных книг и очерков, а также десятки книг для детей. Некоторое время Михаил работал радиоведущим и увлекался коллекционированием редких украинских книг. Что интересно, он был отцом киносценариста и режиссера Мирослава Слабошпицкого и журналистки Иванны Слабошпицкой. За свою жизнь Слабопшицкий четыре раза был женат.

Михаил Слабошпицкий / Фото из фейсбука литературоведа

Григорий Чапкис

Украинский танцор был выдающейся фигурой в украинской культуре и хореографии, ведь до 91-летнего возраста мог показывать лучшие "па" на сцене. Всего за полгода до своей смерти, 13 июня, он был судьей на проекте "Танцы со звездами" и танцевал со звездными участниками, однако болезнь приковала его к постели. Зимой 2020-го года он попал в больницу с воспалением легких. Хотя тест на COVID-19 был отрицательным, Чапкис находился в реанимации, потому что имел тяжелое состояние здоровья. После нескольких срочных госпитализаций его отпустили домой, однако танцору не становилось лучше. И уже через полгода он умер "из-за возраста", как сказал впоследствии его сын – танцор Грег Чапкис.

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Открытая церемония прощания с Григорием Чапкисом состоялась 18 июня в Национальной филармонии Украины на Владимирском спуске. Похоронили мужчину на Байковом кладбище.

Григорий Чапкис / Фото "ТСН"

Известно, что мужчина был главным балетмейстром ансамбля бального танца "Вдохновение", а также основал собственную школу танцев Чапкиса. Хореограф занимался светской деятельностью и был одним из членов жюри шоу "Танцы со звездами". За свой вклад в культурное развитие страны Григорий Чапкис получил звание Народного артиста Украины и был награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени. В последнем сезоне "Танцев со звездами" организаторы посвятили его творчеству танцевальный номер. Чапкис трижды был женат, и в последние дни его поддерживала жена Мила и дочь Лилия, сестра Грега.

Александр Ройтбурд

На 59-м году жизни в вечность отошел знаменитый украинский художник и директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Произошло это 8 августа в Киеве после длительной борьбы с онкологией. О потере художника высказывались многие украинские писатели и художники, которые не могли поверить в смерть коллеги. Через несколько месяцев после потери Сергею Жадану удалось выпустить книгу поэзий Ройтбурда, которые тот еще успел утвердить и увидеть. Церемония прощания с Александром Ройтбурдом состоялась 11 августа в здании Одесского художественного музея.

Александр Ройтбурд / Фото из фейсбука художника

Несмотря на невероятное творческое наследие, которое можно лицезреть в таких местах, как музей современного искусства МоМА в Нью-Йорке, художественный музей университета Дьюк в Дерхеме (США), Одесский художественный музей, PinchukArtCentre в Киеве и во многих других локациях, Ройтбурд "славился" многими скандалами. В 2017 году он стал директором Одесского художественного музея, однако в облсовете отказывались поддерживать его кандидатуру. Но в 2018-м с ним все же подписали контракт на 5 лет. Однако в сентябре 2019-го его уволили с должности, несмотря на договоренности. В Минкульте впоследствии заявляли, что для увольнения нет оснований. Затем следовали судебные разбирательства. Художника то увольняли, то восстанавливали в должности. Точку поставил Верховный суд, признав художника законным директором, это решение нельзя было оспорить.

Такие разборки плохо повлияли на состояние здоровья художника, но он продолжал участвовать в общественной жизни города Одессы. В октябре 2020 года Александра Ройтбурда избрали депутатом Одесского областного совета от партии "ЕС". Ранее он также был участником Евромайдана. У Александра осталась дочь Бетти Ройтбурд.

Жан-Поль Бельмондо

Еще одна звезда кинематографа Жан-Поль Бельмондо покинул мир 6 сентября в 88-летнем возрасте. Причину смерти мужчины до сих пор не сообщили общественности, однако произошло это в Париже. Через три дня после смерти киноактера состоялось чествование памяти посреди города с участием Эммануэля Макрона и военного оркестра. Уже 10 сентября состоялась похоронная церемония в церкви Сен-Жермен-де-Пре в присутствии родственников и семьи. После религиозной церемонии Жана-Поля Бельмондо кремировали на кладбище Пер-Лашез.

Жана-Поля Бельмондо считают представителем французской "новой волны" кинематографа, пришедшегося на конец 1950-х и начала 1960-х годов. Европейская молодежь полюбила его за очаровательную улыбку и отличную актерскую игру, особенно в фильме "На последнем дыхании" (1960). За свою жизнь он исполнил не один десяток ролей и внес большой вклад в развитие кинематографа Франции. По словам действующего президента страны, Бельмондо "был национальным достоянием". За свою жизнь Жан-Поль получил звание командора ордена Почетного легиона, командора ордена искусств и литературы и премии "Сезар".

Жан-Поль Бельмондо / Фото Getty Images

​Михаил Барбара

Известный львовский музыкант Михаил Барбара умер 11 октября. Причиной смерти 49-летнего лидера группы "Мертвий півень" стал инфаркт. Всего через месяц, 14 ноября, мужчине должно было исполниться 50 лет. Коллеги исполнителя долго не могли оправиться от потери, поскольку немало поколений выросло на песнях Барбары. С 1989 года мужчина создавал хиты для коллектива в стиле инди-рок и альтернативного рока. Несмотря на то, что Михаил родился во Львове, в 1998-м году он переехал в Харьков, где и умер несколько месяцев назад. Там и состоялось прощание с музыкантом в Свято-Дмитровском храме. Музыканта похоронили на кладбище №2.

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Стоит отметить, что кроме "Мертвого півня" Барбара также играл в харьковском театре "Арабески", участвовал в записи альбома Tourist Zone харьковской группы Lюk. 14 ноября, в день 50-летия Михаила, в Харькове и Львове презентовали новый альбом Михаила Барбары "13 песен о любви". Известно, что музыкант сам очень хотел презентовать новый альбом, но из-за внезапной смерти этого не произошло. У него осталась жена Светлана Олешко.

Михаил Барбара / Фото из фейсбука музыканта

Виталий Малахов

Украинский режиссер и руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов умер 4 ноября в 67-летнем возрасте. О смерти отца сообщила его дочь – известная телеведущая Даша Малахова. Известно, что в течение недели Виталий находился в реанимации. Малахов умер в результате сепсиса, который начался из-за "старой ядовитой боевой раны". Прощание с художником состоялось 8 ноября в театре на Подоле.

Виталий родился во Львове, однако впоследствии перебрался в Киев, где и остался. Свою карьеру он начинал на украинском телевидении. В свое время стал одним из основателей Международного театрального фестиваля "Киев – Майский" и начал фестиваль "Киев – территория мира". Режиссер с 1987 года работал художественным руководителем-директором Киевского драматического театра на Подоле (в его активе около 60 спектаклей), а под руководством Малахова театру присвоили статус академического. Режиссер также был народным артистом Украины и лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в области искусства.

Украинский режиссер Виталий Малахов / Фото из фейсбук-страницы художника

Вирджил Абло

Именитый модельер и основатель бренда Off-White Вирджил Абло неожиданно умер 28 ноября в результате длительной борьбы с раком. Сердце дизайнера остановилось на 41 году жизни. Потеря стала совершенно шокирующей для всего фэшн-мира, ведь с ним сотрудничали первые манекенщицы подиумов и покупали наряды самые известные знаменитости. После смерти мужчины стало известно, что в 2019 году у Вирджила диагностировали редкую и очень агрессивную форму рака – ангиосаркому сердца. Более 2 лет он боролся с недугом, но до последнего не хотел обнародовать свой диагноз.

Вирджил Абло стал одним из самых известных дизайнеров современности. Продажи коллекций его бренда Off-White стали самыми высокими в 2020 году, а после смерти, к сожалению, выросли в 18 раз. Его путь в мире моды начался во время практики в Fendi в 2009 году. Тогда же он познакомился с Канье Уэстом, после чего вдохновился создать собственный бренд уличной одежды. Всего за 8 лет его вещи стали одними из самых популярных в мире, а в 2018 году журнал Time включил модельера в список ста самых знаменитых людей мира. В том же году он стал креативным директором мужской линии Дома моды Louis Vuitton. В 2019 году Абло также запустил именной бренд Virgil Abloh.

Умер дизайнер Вирджил Абло: биография / Фото Getty Images

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Несмотря на насыщенную работу, он был отличным семьянином. У него остались жена Шеннон Абло, а также его дети Лоу Абло и Грей Абло. В последние дни жизни Вирджил плохо себя чувствовал, однако просил не отменять показ мужской коллекции Louis Vuitton, который должен был состояться 1 декабря. Всего 3 дня дизайнер не дожил до события, которое состоялось в Майами на морском стадионе.