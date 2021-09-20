Более полугода назад 91-летний Григорий Чапкис был одним из судей проекта "Танцы со звездами", пока в декабре 2020 года не попал в больницу с воспалением легких. Хотя тесты на коронавирус были уже отрицательными, многие фанаты подозревают, что мужчина перенес тяжелую форму COVID-19.

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Коридор чести для Чапкиса

Болезнь очень трудно отразилась на его жизни, поэтому через полгода Григория Николаевича не стало. Но его творчество и благодарность учеников остались на долгие годы. Именно это можно было увидеть в номере-посвящении, который выполнили три поколения танцоров на паркете 3 выпуска "Танцев со звездами".

Чувственный венский вальс завершился тем, что к танцорам присоединились все участники, судьи и ведущие проекта, образовав коридор. А с помощью современных технологий можно было увидеть, как в последний раз по такому коридору чести проходит Григорий Чапкис. В это время ему аплодировали благодарные коллеги и танцоры. Такая постановка глубоко поразила всех зрителей за экранами шоу и в зале проекта.

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Стоит добавить, что "трюк" с выходом Григория Чапкиса на паркет использовали с уже поставленного ранее номера в 2019 году. Тогда это был номер-открытие нового сезона, где танцевали все судьи и участники проекта, а в финале по коридору триумфально выходил Чапкис.

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