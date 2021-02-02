О смерти Сергея Проскурни сообщили 1 февраля. Ему было 63 года. Режиссер был известен своим значительным вкладом в развитие украинского кинематографа и драматургии.

Источник: 24 канал

Сергей Проскурня был известным деятелем в области театрального искусства. Его творческая деятельность не сосредоточивалась только в пределах Украины, но и распространялась за ее территориями. Известно, что мужчина также сотрудничал со многими зарубежными коллегами и тем самым организовывал обмен культурными ценностями.

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Биография Сергея Проскурни

Талантливый режиссер родился во Львове, однако впоследствии семья перебралась в Черкассы. В сферах интереса Сергея Проскурни не всегда первое место занимала драматургия. Еще во Львове мальчик начал заниматься музыкой, а именно учился играть на скрипке и позже, в Черкассах, даже закончил музыкальное училище.

Параллельно с изучением музыки, Проскурня начинает активно посещать различные театральные кружки и выбирает своим духовным наставником известного режиссера Анатолия Эфроса. Загоревшись идеей стать актером, он пытается поступить на актерские отделения театральных институтов Москвы. Однако, они оказываются неудачными.



Сергей Проскурня: биография

Некоторое время Сергей Проскурня работает учителем, а после армейской службы, наконец, вступает в Киевский государственный институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет) на актерско-режиссерский курс. 1983 год становится переломным и весьма значимым для судьбы Сергея, ведь его приглашают режиссером в академический драматический театр имени Ивана Франко в Киеве.

Творчество Сергея Проскурни

В 1987 году Сергей Проскурня вместе с актрисой Адой Роговцевой создает свой дипломный спектакль "Чайка", в котором также дебютирует Остап Ступка. Режиссер известен своей организацией различных театральных фестивалей, радиоспектаклей и театральных обменов с лучшими театрами Западной Европы. В пределах Украины ставил спектакли в театрах Львова, Киева, Одессы и Черкасс. В декабре 2007 года Проскурня вошел в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна.



Творчество Сергея Проскурни

9 марта 2014 года по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, Сергей Проскурня выпускает фильм "Тарас Шевченко. Идентификация". Еще одной его известной работой является кинопроект "Наш Шевченко". Известно, что Проскурня отстаивал украинскую независимость и имел сильную патриотическую позицию. Также, режиссер является лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" и имени Сергея Данченко.