Известный украинский режиссер Сергей Проскурня скончался. Сейчас причина его смерти неизвестна.

Источник: фейсбук Евгения Нищука, фейсбук Ирины Подоляк

О смерти режиссера стало известно 1 февраля. О смерти режиссера стало известно вечером 1 февраля. Кроме бывшего министра культуры Евгения Нищука, печальное известие сообщила бывшая народный депутат и заместитель предыдущего главы Минкульта Ирина Подоляк.

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Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш Драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив,

– отметил экс-министр культуры Нищук.

Заметим, Проскурня умер в возрасте 63 лет.

Что известно о Сергее Проскурне