Умер украинский режиссер Сергей Проскурня
Известный украинский режиссер Сергей Проскурня скончался. Сейчас причина его смерти неизвестна.
Источник: фейсбук Евгения Нищука, фейсбук Ирины Подоляк
О смерти режиссера стало известно 1 февраля. О смерти режиссера стало известно вечером 1 февраля. Кроме бывшего министра культуры Евгения Нищука, печальное известие сообщила бывшая народный депутат и заместитель предыдущего главы Минкульта Ирина Подоляк.
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Это был не просто режиссер, выдающийся культурный деятель, философ. Я его называл "наш Драматург". Трудно понять масштабы событий, которых касалось его сердце и креатив,
– отметил экс-министр культуры Нищук.
Заметим, Проскурня умер в возрасте 63 лет.
Что известно о Сергее Проскурне
- Режиссер родился во Львове.
- В декабре 2007 года Проскурня вошел в команду министра культуры и туризма Украины Василия Вовкуна.
- В течение 2009 – 2015 годов работал главным режиссером Черкасского драмтеатра.
- В 2013 – 2014 годах Проскурня работал над кинопроектом "Наш Шевченко".
- 9 марта 2014 года по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко вышел фильм Проскурни "Тарас Шевченко. Идентификация".
- Режиссер является лауреатом премий Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" и имени Сергея Данченко.
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